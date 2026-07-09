Nach Brücken-Baustelle: Lastwagen kracht gegen Pkw

Laut Angaben der Polizei war ein 47-jähriger Tscheche gegen 14.45 Uhr mit einem Sattelkraftfahrzeug samt Auflieger auf der Brennerautobahn in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Am Ende des Baustellenbereichs bei der Luegbrücke wollte der Lkw-Lenker auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem ebenfalls in Richtung Norden fahrenden Pkw der 47-jährigen Tschechin.