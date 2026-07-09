Nach Brücken-Baustelle: Lastwagen kracht gegen Pkw

Auf der A13 Brennerautobahn in Tirol ist es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelkraftfahrzeug und einem Pkw gekommen. Die 47-jährige Autofahrerin erlitt dabei Verletzungen und musste mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Laut Angaben der Polizei war ein 47-jähriger Tscheche gegen 14.45 Uhr mit einem Sattelkraftfahrzeug samt Auflieger auf der Brennerautobahn in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Am Ende des Baustellenbereichs bei der Luegbrücke wollte der Lkw-Lenker auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem ebenfalls in Richtung Norden fahrenden Pkw der 47-jährigen Tschechin.
Frau mit Rettung ins Spital
„Die Pkw-Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt wurde sie in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht“, heißt es vonseiten der Exekutive. Der Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben.
Da beide Lenker ihre Fahrt zunächst bis zu einer nahegelegenen Tankstelle fortsetzen konnten, sei es auf der Brennerautobahn zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen gekommen, so die Ermittler weiter.
Im Einsatz standen die Rettung samt Notarzt sowie eine Streife der Autobahnpolizei Schönberg.
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