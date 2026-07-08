Auto krachte auf Autobahn in Lkw – drei Verletzte!

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch auf der Inntalautobahn in Tirol: Ein Pkw krachte bei Radfeld seitlich gegen einen stehenden Lkw. Das Auto geriet ins Schleudern und kam quer auf der Überholspur zum Stillstand. Drei Insassen wurden verletzt, die A12 musste komplett gesperrt werden.
Gegen 13.30 Uhr hatte ein 58-jähriger Lkw-Lenker seinen Sattelzug auf dem Verzögerungsstreifen der Ausfahrt zur Kontrollstelle Radfeld aufgrund des Verkehrs angehalten. Zeitgleich war ein 35-jähriger Pkw-Lenker auf der A12 in Fahrtrichtung Kufstein unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Wagen zu weit nach rechts und prallte seitlich gegen den Sattelanhänger.
„Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Auto ins Schleudern, kollidierte ein weiteres Mal mit dem Lkw-Auflieger und kam schließlich quer zur Überholspur zum Stillstand“, heißt es seitens der Polizei.
Verletzte ins Spital gebracht
Der 35-jährige Fahrer sowie seine beiden 34-jährigen Mitfahrer wurden dabei verletzt. Nach der Erstversorgung mussten alle drei mit Rettungswagen ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht werden.
Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die A12 im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Zeitweise bildete sich daher ein Rückstau von fast zehn Kilometern.
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