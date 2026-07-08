Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kilometerlanger Stau

Auto krachte auf Autobahn in Lkw – drei Verletzte!

Tirol
08.07.2026 18:16
Der Wagen der Urlauber wurde schwer beschädigt.
Der Wagen der Urlauber wurde schwer beschädigt.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch auf der Inntalautobahn in Tirol: Ein Pkw krachte bei Radfeld seitlich gegen einen stehenden Lkw. Das Auto geriet ins Schleudern und kam quer auf der Überholspur zum Stillstand. Drei Insassen wurden verletzt, die A12 musste komplett gesperrt werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gegen 13.30 Uhr hatte ein 58-jähriger Lkw-Lenker seinen Sattelzug auf dem Verzögerungsstreifen der Ausfahrt zur Kontrollstelle Radfeld aufgrund des Verkehrs angehalten. Zeitgleich war ein 35-jähriger Pkw-Lenker auf der A12 in Fahrtrichtung Kufstein unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Wagen zu weit nach rechts und prallte seitlich gegen den Sattelanhänger.

Drei Insassen des Pkw wurden ins Spital gebracht.
Drei Insassen des Pkw wurden ins Spital gebracht.(Bild: ZOOM Tirol)

„Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Auto ins Schleudern, kollidierte ein weiteres Mal mit dem Lkw-Auflieger und kam schließlich quer zur Überholspur zum Stillstand“, heißt es seitens der Polizei.

Verletzte ins Spital gebracht
Der 35-jährige Fahrer sowie seine beiden 34-jährigen Mitfahrer wurden dabei verletzt. Nach der Erstversorgung mussten alle drei mit Rettungswagen ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht werden.

Lesen Sie auch:
Eine Polizeistreife bemerkte den Unfall (Symbolbild).
Kontrolle verloren
Auto auf Abwegen: Alkolenker in „extremer Lage“
08.07.2026

Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die A12 im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Zeitweise bildete sich daher ein Rückstau von fast zehn Kilometern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
08.07.2026 18:16
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Auto
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Vorsichtige Entwarnung: Das Hochhaus „bewegt sich nicht mehr“. In einige der evakuierten Gebäude ...
Hochhaus stabilisiert
Projektleiter sieht „typisches Bau-Missgeschick“
Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
krone.tv fragt nach
Gesundheits-Hilferuf: „Brauchen mehr Kassenärzte!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
141.201 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
119.671 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
87.271 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
Trump kündigt eine harte Nacht für den Iran an
1038 mal kommentiert
Donald Trump hat die Waffenruhe für beendet erklärt und kündigt „eine harte Nacht“ für den Iran ...
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
950 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
898 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf