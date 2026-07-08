Auto krachte auf Autobahn in Lkw – drei Verletzte!

Gegen 13.30 Uhr hatte ein 58-jähriger Lkw-Lenker seinen Sattelzug auf dem Verzögerungsstreifen der Ausfahrt zur Kontrollstelle Radfeld aufgrund des Verkehrs angehalten. Zeitgleich war ein 35-jähriger Pkw-Lenker auf der A12 in Fahrtrichtung Kufstein unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Wagen zu weit nach rechts und prallte seitlich gegen den Sattelanhänger.