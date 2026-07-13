Jubiläum für den Kuppel-Dauerbrenner im ORF

Der ORF-Dauerbrenner „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ geht ab heute Abend (20.15 Uhr, ORF 1) in eine neue, seine 30. Saison. Zehn Episoden lang wird hoffentlich erfolgreich vermittelt. Nina Horowitz hilft 54 Singles bei der Partnersuche – die Quoten beim Öffentlich-Rechtlichen werden wohl wieder stimmen.
In Zeiten der Schnelllebigkeit und der immer kürzer werdenden Aufmerksamkeitsspannen ist das Erfolgsprodukt „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ fast schon ein Novum. Der ungebrochen beliebte Dauerbrenner verschönert auch in diesem Jahr wieder die sommerlichen Montage im linearen Fernsehen, wenn Nina Horowitz insgesamt 54 Singles aus ganz Österreich begleitet, um ihnen bei der Partnersuche tatkräftig beizustehen.
Je 27 männliche und weibliche Singles begeben sich von heute bis inkl. 7. September auf die Pirsch nach dem privaten Glück und hoffen auf viele Zuschriften. Erste interessante Kandidatinnen sind etwa die Niederösterreicherin Silvana, großer Fan von Clark Gable, die bei ihrem Wunsch nach einem gutaussehenden Mann streng sein kann: „Ich werde seinen Bauch beobachten und ihm nicht jeden Tag Schnitzel kochen.“ Der 33-jährige Malermeister Daniel aus der Steiermark will als passionierte Falco-Fan mit seinen musikalischen Künsten überzeugen.
In der zweiten Episode (20. Juli) will Kai abseits des nervigen Online-Datings Erfolge feiern – er sucht einen Mann fürs Leben. „Man muss mir Grenzen setzen, wenn ich meine Drama-Queen raushängen lasse.“ Für die 59-jährige Alice hängt privates Glück mit ihren zwei Hunden zusammen: „Wenn er aussieht wie Sky Du Mont, warum nicht?“
An Typen mangelt es jedenfalls nicht. Bei der letzten Staffel waren im Schnitt 842.000 Zuseher im Fernsehen mit dabei. Eine Marke, die man in diesem Jahr noch einmal übertrumpfen möchte.
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