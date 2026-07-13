Jubiläum für den Kuppel-Dauerbrenner im ORF

Je 27 männliche und weibliche Singles begeben sich von heute bis inkl. 7. September auf die Pirsch nach dem privaten Glück und hoffen auf viele Zuschriften. Erste interessante Kandidatinnen sind etwa die Niederösterreicherin Silvana, großer Fan von Clark Gable, die bei ihrem Wunsch nach einem gutaussehenden Mann streng sein kann: „Ich werde seinen Bauch beobachten und ihm nicht jeden Tag Schnitzel kochen.“ Der 33-jährige Malermeister Daniel aus der Steiermark will als passionierte Falco-Fan mit seinen musikalischen Künsten überzeugen.