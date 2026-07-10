Prüfer schnallen bei Pflegegeld Gürtel öfter enger

Objektive Nachkontrollen sind wirklich objektiv, die PV hält ja dagegen

So wie bei Dirnberger: „Ich verspreche niemandem eine höhere Pflegestufe, schließlich bekomme ich ja freiberuflich mein Honorar. Aufgabe ist es, jeden Fall objektiv nach den gesetzlichen Kriterien und dem tatsächlichen Pflegebedarf zu urteilen. Ansonsten hätte ich mit meiner Diagnose auch keine ,guten Karten’ bei der Nachbeurteilung für meinen Patienten!“ Manchmal lohnt sich aber die Empfehlung, ein nochmaliges pflegefachliches Betrachtungsansuchen anzufordern.