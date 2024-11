Frau sieht nichts, gilt aber nicht als blind

Schlaganfall zu spät festgestellt

Schon in der Kindheit litt sie an Epilepsie. Im Jänner 2023 erlitt sie dann einen Schlaganfall, was man zuerst anders einordnete. „Ich klagte über Kopfschmerzen, ein paar Stunden später konnte ich nichts mehr sehen. Ein Scan wurde erst zwei Tage später gemacht, leider ist das Sehzentrum abgestorben“, beschreibt die Frau, dass die Augen nach wie vor „sehen“, aber der Teil des Gehirns dies nicht mehr verarbeiten könne.