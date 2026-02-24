Ehepaar ärgert sich: „Zwei Wochen keine Post!“

Wenn’s wirklich wichtig ist, dann mit der Post! Daher lässt sich das Ehepaar P. in St. Pölten auch ihre tägliche Zeitung per Post zustellen. Doch seit zwei Wochen bleibt der Briefkasten leer. „Wir haben das Gefühl, die Postzustellung ist in St. Pölten eingeschlafen“, sagt Ehefrau Andrea P. Dabei geht es den beiden nicht nur um das Zeitungsabo, „in der Zwischenzeit haben wir uns die Ausgaben sogar zusätzlich gekauft“, erzählen sie. Auch bestellte Pakete, Rabattpickerl und Werbung lassen seit „gefühlten“ zwei Wochen in ihrem Wohnhaus nahe des St. Pöltener Bahnhofes auf sich warten.