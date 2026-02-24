Vorteilswelt
Packerl blieben aus

Ehepaar ärgert sich: „Zwei Wochen keine Post!“

Niederösterreich
24.02.2026 11:00
Wegen Personal-Ausfällen kam es aber zuletzt zu Verzögerungen bei der Postzustellung.
Wegen Personal-Ausfällen kam es aber zuletzt zu Verzögerungen bei der Postzustellung.(Bild: Peter Tomschi)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Schnee und Krankenstände bremsen auch die Post-Auslieferung: In einem St. Pöltner Wohnhaus blieb der Briefkasten tagelang leer – selbst Werbeprospekte fehlten.

Wenn’s wirklich wichtig ist, dann mit der Post! Daher lässt sich das Ehepaar P. in St. Pölten auch ihre tägliche Zeitung per Post zustellen. Doch seit zwei Wochen bleibt der Briefkasten leer. „Wir haben das Gefühl, die Postzustellung ist in St. Pölten eingeschlafen“, sagt Ehefrau Andrea P. Dabei geht es den beiden nicht nur um das Zeitungsabo, „in der Zwischenzeit haben wir uns die Ausgaben sogar zusätzlich gekauft“, erzählen sie. Auch bestellte Pakete, Rabattpickerl und Werbung lassen seit „gefühlten“ zwei Wochen in ihrem Wohnhaus nahe des St. Pöltener Bahnhofes auf sich warten.

„Auch andere Nachbarn berichten, dass sie auffallend wenig im Postkasten haben“. Die Post beruhigt: „Die aktuelle Erkrankungswelle habe tatsächlich in einzelnen Gebieten in St. Pölten zu Verzögerungen geführt“. Die Post-Zusteller seien dennoch täglich im Einsatz. Am Freitagmorgen schritten sie sogar mit den Paketwägen durch die dicke Schneedecke. „Aber bei Krankenständen werden die wichtigsten Sendungen priorisiert“, betont man seitens der Post. Bei Bedarf wird dafür sogar am Samstag zugestellt, um Rückstände aufzuarbeiten.

Zitat Icon

Seit 2009 ist die Briefmenge um über 60 Prozent zurückgegangen. Das zeigt sich natürlich auch in den Briefkästen. 

Österreichische Post

„Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber bitten auch um Verständnis für unsere Mitarbeiter.“ Dass in einer Siedlung wirklich ganze zwei Wochen auch keine Werbung kommt, sei aber unwahrscheinlich. „So groß ist unsere Zustellbasis nicht!“ Vielmehr würden die Briefkästen immer leerer werden, weil immer weniger Briefe geschrieben werden ...

Niederösterreich

Folgen Sie uns auf