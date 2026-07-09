So kommt der ländliche Raum zu akademischen Ehren

Motivation für junge Talente

Das neue Stipendium soll Doktorandinnen und Doktoranden zugutekommen, deren Dissertationen einen Beitrag zur Weiterentwicklung des ländlichen Raums leisten. „Ziel ist es, junge Talente zu motivieren, sich mit den zentralen Zukunftsfragen Niederösterreichs auseinanderzusetzen“, sagt Nemecek. Von den Inhalten der Doktorarbeiten erwartet er sich Impulse für die Zukunft der heimischen Dörfer: „Die Ideen und Werte von Erwin Pröll sollen auch kommenden Generationen als Orientierung dienen.“