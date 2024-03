Wie KI in Zukunft das Töten von Küken verhindert

Männliches Küken als Abfallprodukt

Wie man weiß, können nur Hennen Eier legen – die Hähne sind also nutzlos. Deshalb werden jedes Jahr rund neun Millionen männliche Küken vergast. Eine löbliche Ausnahme bilden Biobetriebe. Hier werden männliche Tiere nicht am Tag ihrer Geburt getötet, sondern als sogenannter „Bruderhahn“ aufgezogen und geschlachtet. Ein großartiger Beitrag aller Beteiligten, doch dieser Einsatz ist extrem kostspielig, da Legerassen doppelt so lange und doppelt so viel Futter brauchen wie Fleischrassen.