Egypt Coach Suspects Cheating Involving Lionel Messi



Controversial moment before the 3–2

What does he mean by that? Immediately before the 3–2 goal in the 92nd minute by Enzo Fernández, Alexis Mac Allister had pulled Egyptian player Hamdi Fathi’s jersey inside the penalty area, but no penalty kick was awarded. Furthermore, he said several other incidents weren’t reviewed by VAR at all, and all the close calls went in favor of the world champions.