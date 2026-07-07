Steirische Kammer drängt auf Reformen in Wien

Nicht nur die Bundes-WKO wurde vom Rechnungshof kritisch beäugt, auch die steirische Kammer hatte unlängst Prüfer im Haus. Dabei wurden aber nicht die Gehälter und Funktionärsentschädigungen unter die Lupe genommen, sondern die oft kritisierte Rücklagengebarung. In Graz sieht man sich gut aufgestellt und will das Haus entschlacken.