„Republik Österren“: Blaues Posting voller Fehler

Lauter Ungereimtheiten

Am Mittwoch veröffentlichte die FPÖ-Politikerin ein solches KI-Posting, das die sogenannte Remigration zum Thema macht. Remigration ist ein von Rechtsextremen geprägter Begriff, der beschönigend die Massendeportation von Migranten meint. Das von Belakowitsch gepostete Bild zeigt Menschen, die auf einen Grenzübergang zugehen. Offenbar soll es die österreichische Grenze sein, aber das „Ö“ von „Österreich“ in der Überschrift sieht mehr wie ein Hatschek aus, und auf dem Grenzschild steht „Republik Österren“. Würde da korrekt Österreich stehen, würde das noch immer der Botschaft des Postings widersprechen, denn die Menschen bewegen sich ja darauf zu. Statt Grenzkontrolle ist zudem „Grenzkontolle“ zu lesen. Im Hintergrund sind weitere KI-Ungereimtheiten zu erkennen.