Virus und WM-Aus für Stürmer! Sorgen bei Kolumbien

„Viele von uns sind betroffen“

Erschwert wird der Kampf um den Einzug ins Viertelfinale gegen die Schweiz durch einen Grippewelle. James Rodriguez, der gegen Ghana bereits zur Pause ausgewechselt werden musste, erklärte: „Es geht ein hartnäckiger Virus um, und viele von uns sind betroffen.“ Viel Zeit zum Regenerieren blieb den Cafeteros bisher bei der Endrunde noch nicht.