Säle jetzt geschlossen
Bettwanzen im Kino! Bissen Zuschauer während Film
Dieser Kinobesuch war für die Besucher wohl Horror durch und durch! Denn ausgerechnet während der Vorführung eines Horrorfilms wurden Zuschauer in einem französischen Kinosaal von Bettwanzen gebissen. Das Filminstitut in Paris hat nun die Säle vorübergehend geschlossen.
Wie das altehrwürdige französische Filminstitut Cinémathèque française am Freitagabend mitteilte, schließt es seine Kinosäle wegen Hinweisen auf Bettwanzen für einen Monat. Um den Krabbeltierchen den Garaus zu machen, will man sämtliche Kinositze demontieren. Anschließend sollen sie mehrfach einzeln mit 180 Grad heißem Trockendampf behandelt werden. Zum Schluss untersuchen noch Spürhunde die Sitze. Der Teppichboden werde mit derselben Sorgfalt behandelt, so das Filminstitut.
Wanzenbisse während Horrorfilm
Zu Hinweisen auf Bettwanzen in dem Filminstitut kam es nach einem Bericht des Senders RTL ausgerechnet nach einer Vorführung des Science-Fiction-Horrorfilms „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ (1979), bei der auch die an dem Kultfilm beteiligte US-Schauspielerin Sigourney Weaver vor Ort war.
Ein Besucher veröffentlichte ein Bild von der Bettwanze nach seinem Besuch in dem Filminstitut:
Mehrere Kinobesucher teilten im Netz Fotos der mutmaßlichen Wanzen und berichteten, sie seien gebissen worden. „Man sah sie über die Sitze und Kleidung laufen“, sagte Kinobesucher Madani Bendjellal der Zeitung „Le Parisien“.
Nicht zum ersten Mal
Schon vor zwei Jahren gab es Probleme mit Bettwanzen in Paris. Ausgangspunkt der Aufregung im Sommer 2023 waren ebenfalls Hinweise aus einem Pariser Kino. Anschließend meldeten Menschen verstärkt vermeintliche oder tatsächliche Wanzen auch aus Zügen und anderen Orten – oft begleitet von entsprechenden Fotos der mutmaßlichen Parasiten. Frankreich warf später Russland vor, die Bettwanzen-Hysterie in Frankreich vor den Olympischen Spielen 2024 absichtlich in den sozialen Medien angefacht zu haben.
