Bettwanzen im Kino! Bissen Zuschauer während Film

Nicht zum ersten Mal

Schon vor zwei Jahren gab es Probleme mit Bettwanzen in Paris. Ausgangspunkt der Aufregung im Sommer 2023 waren ebenfalls Hinweise aus einem Pariser Kino. Anschließend meldeten Menschen verstärkt vermeintliche oder tatsächliche Wanzen auch aus Zügen und anderen Orten – oft begleitet von entsprechenden Fotos der mutmaßlichen Parasiten. Frankreich warf später Russland vor, die Bettwanzen-Hysterie in Frankreich vor den Olympischen Spielen 2024 absichtlich in den sozialen Medien angefacht zu haben.