Diese Hunde spüren selbst Schimmel und Wanzen auf

Wut über Reformstau in Wirtschaftskammer Salzburg
Opposition kritisiert:
Vor diesen feinen Nasen ist absolut nichts sicher! Die Vierbeiner der Salzburgerin Isabella Strutz entdecken das, was mit freiem Auge längst nicht zu erkennen ist. Selbst winzig-kleine Bettwanzen können die Hunde mit Leichtigkeit aufspüren. . .
Es gibt Einsätze, die Isabella Strutz nie vergessen wird. „Wir waren bei einer Familie und ihrem leukämiekranken Kind. Der Kleine hatte immer wieder Beschwerden, seine Eltern vermuteten starken Schimmel. Doch der Vermieter hat das immer verneint“, sagt die Salzburgerin. Mit freiem Auge war tatsächlich nichts zu erkennen – doch ihre Hündin „Crazy“ spürte die Sporen mit ihrer feinen Nase auf. „So konnten wir etwas Gutes bewirken“, freut sich Strutz noch heute über das Happy End.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.