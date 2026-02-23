Diese Hunde spüren selbst Schimmel und Wanzen auf

Es gibt Einsätze, die Isabella Strutz nie vergessen wird. „Wir waren bei einer Familie und ihrem leukämiekranken Kind. Der Kleine hatte immer wieder Beschwerden, seine Eltern vermuteten starken Schimmel. Doch der Vermieter hat das immer verneint“, sagt die Salzburgerin. Mit freiem Auge war tatsächlich nichts zu erkennen – doch ihre Hündin „Crazy“ spürte die Sporen mit ihrer feinen Nase auf. „So konnten wir etwas Gutes bewirken“, freut sich Strutz noch heute über das Happy End.