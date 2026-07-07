Injured in the match against the U.S.
Bad news! World Cup over for Belgian star
Bad news for Belgium! Midfielder Amadou Onana suffered a torn cruciate ligament in the World Cup Round of 16 match against the U.S. (4-1) and will be sidelined for an extended period.
According to “The Athletic,” the 24-year-old suffered the serious knee injury as early as the 21st minute of the match and had to be substituted early. This brings the World Cup to a premature end for the Belgian.
’sLong LayoffOnana was an undisputed starter for both the Belgian national team and Aston Villa last season. The defensive midfielder transferred from Everton FC to the Europa League champions in the summer of 2024 for approximately 60 million euros.
The 33-time national team player had previously played for OSC Lille and Hamburger SV. With his torn cruciate ligament, Onana will be sidelined for an extended period, missing not only Belgium’s World Cup campaign but also matches for his club, Aston Villa.
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