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Polit-Beben: Purkersdorfer Stadtchef tritt zurück

Niederösterreich
22.06.2026 11:51
SPÖ-Bürgermeister Steinbichler blickt zufrieden auf seine Amtszeit zurück, in der er sehr viele ...
SPÖ-Bürgermeister Steinbichler blickt zufrieden auf seine Amtszeit zurück, in der er sehr viele Projekte wie leistbares Wohnen vorangebracht hatte.(Bild: Gemeinde Purkersdorf)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Stefan Steinbichler, der seit 2018 im Wien-nahen Purkersdorf in Niederösterreich als SPÖ-Bürgermeister tätig ist, tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Die Gründe sind laut dem Kommunalpolitiker „rein persönlich“. 

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„Der einzige Grund für meinen Rücktritt ist, dass mir die Energie und Motivation nicht mehr in jenem Ausmaß zur Verfügung stehen, wie es die Menschen in Purkersdorf verdienen“, betont Steinbichler am Montag. Innerhalb der SPÖ wird noch diskutiert, wie nun weiter vorgegangen wird. 

Steinbichler übernahm 2018 das Amt von seinem Vorgänger und Ex-Innenminister Karl Schlögl. Seit Ende der 1980er-Jahre war die Gemeinde rot dominiert. Die SPÖ musste, nachdem Steinbichler übernommen hatte, herbe Verluste hinnehmen. 2025 rutschte die SPÖ dann auf 39 Prozent und verlor die absolute Mehrheit. Die lokale FPÖ, deren Bundesparteichef Herbert Kickl bekanntlich in Purkersdorf zu Hause ist, gewann Sitze dazu. 

Vergangene Jahre fordernd für Stadtchef
Als Grund für seinen plötzlichen Rücktritt nennt Steinbichler ausschließlich persönliche Beweggründe. „Ich bin gesund, meiner Familie geht es gut, und auch privat ist alles in bester Ordnung“, sagt er. In den vergangenen Jahren sei viel passiert in der Wienerwald-Gemeinde. Besonders prägend sei die Corona-Pandemie, die Flüchtlingswelle zu Beginn des Ukraine-Krieges und des Jahrhundert-Hochwassers 2024 gewesen. 

Schlögl-Tochter als Nachfolge?
Wer neuer Bürgermeister oder Bürgermeisterin von Purkersdorf wird, ist am Montag noch unklar. Durchgesickert ist bisher die Info, dass Stadträtin Jasmin Klemmer-Schlögl als Kandidatin nominiert werden könnte. Wird sie gewählt, würde sie in die Fußstapfen ihres Vaters Karl Schlögl treten. Aus SPÖ-Kreisen heißt es, dass am Dienstag Abend die Neuwahl innerhalb der Partei besprochen wird. 



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