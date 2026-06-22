Polit-Beben: Purkersdorfer Stadtchef tritt zurück

Vergangene Jahre fordernd für Stadtchef

Als Grund für seinen plötzlichen Rücktritt nennt Steinbichler ausschließlich persönliche Beweggründe. „Ich bin gesund, meiner Familie geht es gut, und auch privat ist alles in bester Ordnung“, sagt er. In den vergangenen Jahren sei viel passiert in der Wienerwald-Gemeinde. Besonders prägend sei die Corona-Pandemie, die Flüchtlingswelle zu Beginn des Ukraine-Krieges und des Jahrhundert-Hochwassers 2024 gewesen.