Landwirt stürzt bei Heuarbeit acht Meter von Kran

Schrecklicher Arbeitsunfall am Wochenende im Tiroler Pitztal: Ein 37-jähriger Landwirt stürzte bei Heuarbeiten auf einem landwirtschaftlichen Anwesen acht Meter von einem Kran und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Der Einheimische war Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr mit Heuarbeiten beschäftigt, als er laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache aus dem Führerhaus eines Krans stürzte. Dabei fiel er rund acht Meter in die Tiefe und prallte auf den darunterliegenden Betonboden.
Mit Hubschrauber in Klinik
Der 37-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber Martin 2 in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
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