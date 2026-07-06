Landwirt stürzt bei Heuarbeit acht Meter von Kran

Der Einheimische war Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr mit Heuarbeiten beschäftigt, als er laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache aus dem Führerhaus eines Krans stürzte. Dabei fiel er rund acht Meter in die Tiefe und prallte auf den darunterliegenden Betonboden.