Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik

„Wir waren gerade im Taalsee angeln, als er plötzlich ausbrach. Er spuckte dunklen Rauch und große Felsbrocken“, schilderte Isaias Mabana. Er machte die Aufnahmen von dem Vulkanausbruch in der Provinz Batangas, rund 70 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Kollege von Isaias sein Boot losmacht, um dann schnell davonzufahren, während im Hintergrund der Vulkan Asche ausstößt. Zu hören ist, wie die verängstigte Gruppe schreit: „Los! Oh mein Gott!“