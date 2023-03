8000 km breit: Seetang-Band nimmt Kurs auf Florida

Algenplage droht Strände zu überschwemmen

Seegras taucht so gut wie jedes Jahr an den Stränden von Florida auf. Doch in den vergangenen Jahren wurde die Plage immer ärger. Wissenschaftler warnen jetzt, dass die Strände Floridas bald mit Algen überschwemmt werden könnten. „Es ist unglaublich“, sagte Brian LaPointe, Forscher am Harbor Branch Oceanographic Institute der Florida Atlantic University in Fort Pierce, gegenüber NBC News. „Was wir auf den Satellitenbildern sehen, verheißt nichts Gutes für ein sauberes Strandjahr.“