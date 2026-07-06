Als die US Air Force den Bombenkrieg analysierte

Das Ausmaß der Kriegszerstörungen in österreichischen und deutschen Städten wurde 1945 von der US Air Force penibel dokumentiert. Davon erzählen detailreiche Luftbilder. Der intakte Eindruck der Tiroler Landeshauptstadt auf diesem Bild trügt.
Das Ausmaß der Kriegszerstörungen in österreichischen und deutschen Städten wurde von der US Air Force penibel dokumentiert. „1945 entstanden daher extrem scharfe und detailreiche Schräg- und Senkrechtluftbilder“, teilt Einsender Wolfgang Kluibenschädl mit.
22 Luftangriffe auf Innsbruck
Laut Statistiken waren 60 Prozent aller Wohnungen in der Stadt zerstört oder beschädigt, großteils allerdings in den Bereichen Hauptbahnhof, Westbahnhof und Innenstadt (hier nur teilweise im Bild). Bei den 22 Luftangriffen zwischen dem 15. Dezember 1943 und dem 20. April 1945 kamen insgesamt 504 Menschen ums Leben, Tausende wurden verletzt oder obdachlos. Innsbruck wies nach Wiener Neustadt, Villach und Klagenfurt übrigens den vierthöchsten Zerstörungsgrad im Land auf.
Viele Gebäude von einst existieren nicht mehr
Der Einsender verweist auf einige markante Änderungen im Stadtbild, seit diese Aufnahme vor mehr als 80 Jahren entstand.
Herzlichen Dank für diesen sehr spannenden und aufschlussreichen Beitrag zur Tiroler Zeitgeschichte!
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