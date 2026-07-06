Als die US Air Force den Bombenkrieg analysierte

22 Luftangriffe auf Innsbruck

Laut Statistiken waren 60 Prozent aller Wohnungen in der Stadt zerstört oder beschädigt, großteils allerdings in den Bereichen Hauptbahnhof, Westbahnhof und Innenstadt (hier nur teilweise im Bild). Bei den 22 Luftangriffen zwischen dem 15. Dezember 1943 und dem 20. April 1945 kamen insgesamt 504 Menschen ums Leben, Tausende wurden verletzt oder obdachlos. Innsbruck wies nach Wiener Neustadt, Villach und Klagenfurt übrigens den vierthöchsten Zerstörungsgrad im Land auf.