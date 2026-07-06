Polit-Streit um „jeden Baum“ in Niederösterreich

Grüne: „Gültige Verordnung ist umzusetzen!“

Scharfe Kritik kommt dazu von Klubchefin der Grünen, Helga Krismer: „Jeder Baum in einer Gemeinde ist eine natürliche Klimaanlage. Die ÖVP wirft der SPÖ vor, beschlossene Gesetze wie die Schließung der Notarztstützpunkte nicht zu vollziehen – dasselbe Muster betreibt Landesrat Pernkopf bei der Renaturierungsverordnung. Ob es einem passt oder nicht: Wenn wir das Gefüge unserer Demokratie ernst nehmen, dann ist eine gültige Verordnung umzusetzen. Punkt.“ Krismer fordert, dass er mit Gemeindebundpräsident Johannes Pressl keine Schreckensszenarien aufbauen solle.

„Jeder Baum ist eine Das Ziel sei, den Anteil an Grünflächen und Baumüberschirmung im urbanen Raum zu erhalten und zu erhöhen. Da die Daten nicht nur via Satellit erhoben werden können, müssen Daten national nachgereicht werden. Krismer: „Das und genaue Informationen über die Regelung weiterzugeben, ist der Job der Landesräte.“