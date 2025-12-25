Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören

In einem Podcast wollen wir Sie Tag für Tag mit einer kurzen Episode zum beliebten Fest hinführen und geben Einblicke ins Buch – in einem Adventkalender zum Hören. „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher und Redakteurin Christina Natascha Kogler, die für die sonntäglichen Volkskultur-Berichte verantwortlich zeichnet, wissen dabei unter anderem von der beeindruckenden Anzahl von 39 Liedern im Repertoire der Heiligenbluter Sternsinger, vom wiederentdeckten Kinisingen von Metnitz und den lustig-frechen Wunschstrophen zu berichten.