Sauberer Strom für rund 60.000 Haushalte in Tirol

Das Kraftwerk ist quasi im Berg versteckt

Mit dem „Haimo“ wird ein 14 Kilometer langer Triebwasserweg von Imst nach Haiming gebohrt. Das sogenannte Kavernenkraftwerk selbst liegt quasi versteckt im Berg. „Die Schwallbelastung durch das bestehende Kraftwerk in der Imsterau wird für den Inn stark reduziert: Durch das neue Schwallausgleichsbecken in Haiming wird das Wasser gleichmäßig zurückgegeben, was die Gewässerökologie im Inn verbessert“, erklärt Vorstand Speckle.