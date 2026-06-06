Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Innstufe Imst-Haiming

Sauberer Strom für rund 60.000 Haushalte in Tirol

Tirol
06.06.2026 18:00
Die aktuelle Baustelle neben der Inntal-Autobahn im Bereich von Haiming (links). Kinder der ...
Die aktuelle Baustelle neben der Inntal-Autobahn im Bereich von Haiming (links). Kinder der Volksschule Haiming tauften die Tunnelbohrmaschine auf den Namen „Haimo“ (rechts).(Bild: Tiwag / Krone KREATIV)
Porträt von Markus Gassler
Von Markus Gassler

Die Tiwag setzt mit dem Projekt Innstufe Imst-Haiming einen wichtigen Schritt für eine nachhaltige Energiezukunft. Das Vorhaben nutzt die bestehenden Wasserressourcen sinnvoll aus.

0 Kommentare

Der Bau der Innstufe Imst-Haiming ist in mehrerlei Hinsicht ein besonderes Projekt für die Schaffung von sauberer Energie. Vor allem deshalb, weil bestehende Ressourcen effizient genutzt werden. So wird zum Beispiel kein zusätzliches Wasser aus dem Inn entnommen und es müssen auch keine neuen Querbauwerke errichtet werden.

Als sogenanntes Ausleitungskraftwerk verwendet das neue Kraftwerk in Haiming stattdessen jenes Wasser weiter, das bereits im Kraftwerk Imst erneuerbaren Strom erzeugt hat.

Zitat Icon

Die 12 rein elektrisch betriebenen Lkw sind wesentlicher Teil der Baustellenflotte und sparen während der Bauzeit 2,5 Mio. Liter Diesel und 6000 Tonnen CO2 ein.

Tiwag-Direktor Alexander Speckle

Bild: Johanna Birbaumer

Triebwasser über 14 Kilometer langen Stollen
Das Triebwasser wird dazu über einen 14 Kilometer langen unterirdischen Stollen von Imst nach Haiming geleitet, um dort in einem unterirdischen Kavernenkraftwerk mittels zweier hocheffizienter Francis-Turbinen Strom zu erzeugen. „Dadurch wird das Potenzial des Wassers gleich doppelt genutzt, nachhaltig und ressourcenschonend“, betont Tiwag-Vorstandsdirektor Alexander Speckle, der unter anderem für die Bereiche Energieerzeugung und den Kraftwerksbau verantwortlich ist.

Eine Luftaufnahme von der Baustelle.
Eine Luftaufnahme von der Baustelle.(Bild: Tiwag)

Pro Jahr eine Einsparung von 188.000 Tonnen CO₂
Und das sind einige der wichtigsten Kennzahlen des Tiwag-Großprojektes:

  • 252 Millionen Kilowattstunden (kWh) zusätzlicher erneuerbarer Strom werden durch das Kraftwerk pro Jahr erzeugt – genug, um den Jahresbedarf von 60.000 Haushalten abzudecken. „Das ist ein wichtiger Beitrag für die Energieautonomie Tirol 2050“, führt der Tiwag-Vorstand aus.

  • 40 Prozent des erneuerbaren Stroms werden durch die obenliegenden Speicher im Winter produziert, wodurch die Winterlücke ein Stück weit geschlossen wird.

Die Tiwag in Zahlen

  • Die Tiwag ist der führende Energiedienstleister in Tirol und steht zu 100 Prozent im Eigentum des Landes Tirol.
  • Das 1924 gegründete Unternehmen betreibt zahlreiche Wasserkraftwerke, versorgt das Land mit CO₂-freiem Strom und erzielte zuletzt einen Konzernumsatz von 1,818 Milliarden Euro.
  • In Summe werden 4286 Gigawattstunden Strom aus Wasserkraft erzeugt.
  • Sie beschäftigt 1560 Mitarbeiter. Die Vorstandsagenden teilen sich Michael Kraxner und Alexander Speckle.

  • Durch die Produktion des sauberen Stroms werden so 188.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart.

  • Die Tiwag investiert in das Werk 680 Millionen Euro und leistet damit auch einen großen Beitrag zur Wertschöpfung in der Region.

  • Wichtig ist der Tiwag natürlich auch die Einbindung der Region. Die Bevölkerung wird bei wichtigen Meilensteinen beteiligt, beispielsweise beim Spatenstich mit Gemeindevertretern und örtlichen Vereinen, der Namensgebung der Tunnelbohrmaschine mit der Volksschule Haiming (die „Krone“ berichtetet über den „Haimo“ ) oder beim Tag der offenen Baustelle.

Die Tiwag beschäftigt 1560 Mitarbeiter.
Die Tiwag beschäftigt 1560 Mitarbeiter.(Bild: Tiwag)

Das Kraftwerk ist quasi im Berg versteckt
Mit dem „Haimo“ wird ein 14 Kilometer langer Triebwasserweg von Imst nach Haiming gebohrt. Das sogenannte Kavernenkraftwerk selbst liegt quasi versteckt im Berg. „Die Schwallbelastung durch das bestehende Kraftwerk in der Imsterau wird für den Inn stark reduziert: Durch das neue Schwallausgleichsbecken in Haiming wird das Wasser gleichmäßig zurückgegeben, was die Gewässerökologie im Inn verbessert“, erklärt Vorstand Speckle.

Lesen Sie auch:
Vorstandsdirektor Kraxner präsentierte am Donnerstag die Bilanz.
Jahresabschluss 2025
Tiwag schüttet ans Land 150 Millionen Euro aus
28.05.2026
680 Mio. Euro teuer
Tiwag-Feiertag: Baustart für neues Kraftwerk
18.10.2025
Tiwag-Projekt
Kraftwerk-Start in Haiming ganz ohne Querschüsse
09.03.2025

Stolz ist er auch auf die E-Lkw-Flotte, die beim Bau zum Einsatz kommt. „Das bringt eine erhebliche CO₂-Einsparung. Die zwölf rein elektrisch betriebenen Lkw sind wesentlicher Teil der Baustellenflotte und sparen während der Bauzeit 2,5 Mio. Liter Diesel und damit 6000 Tonnen CO2 ein“, zeigt Alexander Speckle auf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
06.06.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Schock in Australien
Dritte tödliche Hai-Attacke in nur drei Wochen
Eine sichtlich glückliche Dua Lipa beim Cocktailempfang am Freitagabend
„Nicht für Reiche“
Proteste gegen Dua Lipas Megahochzeit in Palermo
Hier detoniert gerade die Drohne in der rumänischen Hafenstadt.
Bedrohung durch Kreml
Rumänien: Seedrohnen nach Explosion entdeckt
Der Bär am Dienstag nach einer Attacke auf eine Person auf einem Firmengelände in Fukushima.
Entkam Jägern
„Schlauer“ Bär in Japan seit Tagen auf der Flucht
John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
124.272 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
102.260 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Wirtschaft
Wie Kaltenegger seinen „Goldrausch“ bezahlte
79.511 mal gelesen
Kaltenegger mit seinem Werbetestimonial Oliver Pocher. Die „Krone“ berichtete über die Deals der ...
Außenpolitik
Österreichs Weltbild hat sich „nahezu umgedreht“
1359 mal kommentiert
Die Österreicher empfinden die USA unter Trump als besonders gefährlich.
Außenpolitik
NEOS erklären „Neidern“ Ekstase um UNO-Wahlsieg
1038 mal kommentiert
Warum ist ein Sitz an diesem Tisch so wichtig?
Niederösterreich
Jugendbande prügelt, bedroht Ticket-Kontrolleure
963 mal kommentiert
Am Bahnhof in Kreisbach wurde von Mitgliedern der „Straßenbande 187“ die Drohung (am Bild unten) ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf