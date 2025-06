Hürden-Youngster mischt weltweit ganz vorne mit

Zitterpartie rund um das EYOF

Während Klucsik für Rieti wohl bald fix planen kann, ist sein Start beim EYOF in Skopje (NMaz) von 20. bis 26. Juli noch offen. „Pro Nation kann in jeder Disziplin nur ein Athlet teilnehmen“, erklärt Benning, der seinen Schützling behutsam aufbauen will. „Mit Max Baxa gibt es in Österreich einen weiteren sehr schnellen jungen Mann, der Zsombi das Ticket für Skopje noch entreißen könnte.“ Was ärgerlich wäre – allerdings auf keinen Fall das Ende. „Mir ist es lieber, der Junge macht so eine Erfahrung früher als später. Zudem ist es nicht das Ziel einen U18-Überflieger aus ihm zu machen, er soll später auch reüssieren“, so der Coach.