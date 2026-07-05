Elisabeth Gürtler:
“My hotel managers even clean the restrooms”
Von Silvia Jelincic
Hotel icon Elisabeth Gürtler speaks her mind: The tourism industry is under pressure, and it’s nearly impossible to find staff. She’s not alone in this experience.
It’s Friday morning at Elisabeth Gürtler’s luxury resort. The first guests will arrive in a few hours, and every room is fully booked. But just now, of all times, a housekeeper calls in sick. Determined, Gürtler’s hotel manager grabs a vacuum cleaner and a toilet brush. He also quickly fetches fresh linens—after all, he has to make the beds. An unusual task? Not at all. Even luxury hotels are struggling to find staff. Elisabeth Gürtler watches scenes like this with composure.
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