In Schienen geraten: Radlerin schwer gestürzt!

Laut Polizei war die 67-jährige Einheimische am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, mit ihrem Fahrrad in der Amraser Straße in Richtung Osten unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Gumppstraße wechselte sie auf die Linksabbiegespur, um abzubiegen.