In Schienen geraten: Radlerin schwer gestürzt!

Bei einem fatalen Fahrradunfall in der Amraser Straße in Innsbruck ist am Samstagabend eine 67-jährige Frau erheblich verletzt worden. Die Seniorin war mit dem Vorderreifen in die Straßenbahnschienen geraten und daraufhin zu Sturz gekommen.
Laut Polizei war die 67-jährige Einheimische am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, mit ihrem Fahrrad in der Amraser Straße in Richtung Osten unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Gumppstraße wechselte sie auf die Linksabbiegespur, um abzubiegen.
Kontrolle über Fahrrad verloren
„Dabei geriet das Vorderrad ihres Fahrrads in die in Längsrichtung verlaufenden Straßenbahnschienen“, schildern die Ermittler. In der Folge verlor die Radfahrerin die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte nach vorn über die Lenkstange.
Die 67-Jährige habe Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Immer wieder kommt es zu derartigen Unfällen. Um das Sturzrisiko zu verringern, sollten Schienen in einem möglichst steilen Winkel überquert werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.