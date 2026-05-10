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Schädelverletzung

Straßenbahnschienen waren für Biker verhängnisvoll

Tirol
10.05.2026 21:00
Der Mann geriet in die Schienen der Straßenbahn (Symbolbild).
Der Mann geriet in die Schienen der Straßenbahn (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Eine gefürchtete Gefahr für jeden Radfahrer wurde am Sonntag einem 36-Jährigen in Innsbruck tatsächlich zum Verhängnis. Erschwerend war, dass er einen wichtigen Ausrüstungsgegenstand nicht dabei hatte ...

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Gegen 17 Uhr lenkte der 36-jährige Spanier sein Rennrad in Innsbruck, im Bereich Marktgraben, in Fahrtrichtung Osten. Der Radfahrer trug Fahrradbekleidung, jedoch keinen Helm. Bei der Kreuzung Marktgraben/Maria Theresien-Straße geriet er mit den Reifen in die Straßenbahnschienen und kippte seitlich nach links um.

Polizeistreife war Zeuge und rasch vor Ort
Dabei zog sich der Spanier schwere Verletzung am Schädel zu. Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Flughafen konnte den Unfall wahrnehmen und leistete Erste Hilfe. Nach erfolgter Erstversorgung durch die Rettung wurde der Verletzte in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

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