Straßenbahnschienen waren für Biker verhängnisvoll

Polizeistreife war Zeuge und rasch vor Ort

Dabei zog sich der Spanier schwere Verletzung am Schädel zu. Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Flughafen konnte den Unfall wahrnehmen und leistete Erste Hilfe. Nach erfolgter Erstversorgung durch die Rettung wurde der Verletzte in die Klinik Innsbruck eingeliefert.