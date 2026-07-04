Here in the live ticker:
Antonelli Speeds to Pole Position at Silverstone
Following today’s Sprint race, qualifying for the British Grand Prix at Silverstone is next on the Formula 1 schedule. We’re covering it live—see the ticker below.
Here’s the live ticker:
Ferrari driver Lewis Hamilton won the Sprint Qualifying on Friday. In front of his home crowd, the Brit secured pole position with a fastest lap time of 1:28.376 minutes, edging out Italian championship leader Kimi Antonelli in the Mercedes by a razor-thin margin (+0.011 sec.). Behind them were Red Bull star Max Verstappen (+0.321) and Charles Leclerc (+0.327) in the second Ferrari.
Here are the current standings:
The record-holding world champion had already set the fastest time in the only free practice session for the British Grand Prix. He also posted the fastest lap in each of the three segments of the sprint qualifying, thereby fueling the hopes of British Formula 1 fans for a home victory.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.