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Trotz Volksbefragung:

Der „Klinik-Kasser“ knickt weiterhin nicht ein

Niederösterreich
02.07.2026 14:00
Gmünds SPÖ-Stadtrat Thomas Miksch und alle roten Bürgermeister des Bezirks setzen sich ...
Gmünds SPÖ-Stadtrat Thomas Miksch und alle roten Bürgermeister des Bezirks setzen sich geschlossen für den Erhalt des Landesklinikums Gmünd ein.(Bild: Klaus Dacho)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Nach der eindeutig ausgehenden Volksbefragung, ob die Stadt Gmünd die Standortgarantie des Spitals gegen das Land Niederösterreichs einklagen soll, werden die Appelle zum Klinikerhalt noch fordernder und lauter. Auch andere Parteien des Landes prangern die Entscheidung mittlerweile an und wollen schwarz-blau zum Umdenken bewegen.

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Deutlich fiel am Hitzerekord-Sonntag die Volksbefragung in der Bezirksstadt Gmünd aus: 92,18 Prozent stimmten bei 50,64 Prozent Wahlbeteiligung dafür, dass die Stadt die Einhaltung der mit dem Land vertraglich fixierten Garantie des Spitalsstandorts einklagen soll.

Auf „Krone“-Anfrage verweist der mitverantwortliche FPÖ-Landesrat Martin Antauer – in sein Ressort fallen der Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) und der Regionale Strukturplan Gesundheit (RSG) – an ÖVP-Spitalslandesrat Anton Kasser. Dieser betont, den „demokratischen Willen zu respektieren“. Dennoch sei er von der Meinung der Experten, die den Gesundheitspakt ausarbeiteten, überzeugt: Er setze sich für die bestmögliche medizinische Versorgung für Gmünds Bevölkerung ein.

„Drüberfahr-Mentalität“
Das bezweifelt nicht nur der für den Erhalt der Klinik gegründete Verein LKGmündbleibt und dessen Experten. Auch KPÖ-Landessprecher Max Zirngast kritisiert indes die „Drüberfahr-Mentalität“ der schwarz-blauen Landesregierung: „Diese Gesundheitspolitik hat keine Legitimität mehr!“

KPÖ-Landessprecher Max Zirngast fordert von der schwarz-blauen Regierung, endlich Bürger wieder ...
KPÖ-Landessprecher Max Zirngast fordert von der schwarz-blauen Regierung, endlich Bürger wieder in die Entscheidungen miteinzubinden und nicht „drüberzufahren“.(Bild: KPÖ)

Die Regierung müsse endlich umdenken, meint auch Helga Krismer (Grüne): „Das Vertrauen in die Gesundheitspolitik ist verspielt.“ Alle SPÖ-Bürgermeister des Bezirks und Gmünds Stadtrat Thomas Miksch fordern weiterhin, den Abbau von Spitalsbetten nicht zu akzeptieren und aufzuhören, über die Köpfe hinweg zu entscheiden.

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