Der „Klinik-Kasser“ knickt weiterhin nicht ein

Auf „Krone“-Anfrage verweist der mitverantwortliche FPÖ-Landesrat Martin Antauer – in sein Ressort fallen der Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) und der Regionale Strukturplan Gesundheit (RSG) – an ÖVP-Spitalslandesrat Anton Kasser. Dieser betont, den „demokratischen Willen zu respektieren“. Dennoch sei er von der Meinung der Experten, die den Gesundheitspakt ausarbeiteten, überzeugt: Er setze sich für die bestmögliche medizinische Versorgung für Gmünds Bevölkerung ein.