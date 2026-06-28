92 Prozent für Klage gegen Schließung des Spitals

Rasches Handeln gefordert

Groß war die Freude natürlich bei den Aktivisten von „LKGmündbleibt“. Vereinsobfrau Tamara Schönsgibl sprach von einem „fulminanten Ergebnis“. Die hohe Beteiligung an der Befragung habe gezeigt, wie sehr die Zukunft des Spitals der Bevölkerung unter den Nägeln brenne. Jetzt müsse die Stadtregierung handeln – und auch eine einstweilige Verfügung erwirken, um den Abbau von Geräten im Krankenhaus zu stoppen. Schönsgibl: „Wir wurden eineinhalb Jahre hingehalten. Damit muss jetzt Schluss sein!“