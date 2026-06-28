Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kares Votum in Gmünd

92 Prozent für Klage gegen Schließung des Spitals

Niederösterreich
28.06.2026 16:40
Aktivisten rund um Tamara Schönsgibl (2. .v. re.) kämpfen um den Erhalt des Spitals.
Aktivisten rund um Tamara Schönsgibl (2. .v. re.) kämpfen um den Erhalt des Spitals.(Bild: LKGmündbleibt)
Porträt von Christoph Weisgram
Porträt von René Denk
Von Christoph Weisgram und René Denk

Einen wichtigen Etappensieg konnte am Sonntag jene Bürgerinitiative erringen, die in Gmünd verbissen gegen die Schließung des Krankenhauses kämpft. Im Rahmen einer Volksbefragung sprach sich eine überwältigende Mehrheit dafür aus, dass die Stadt gegen das Land den Klagsweg beschreiten soll. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit der Gesundheitsplan 2040+ des Landes bekannt ist, ist in Gmünd Feuer am Dach. Denn in den politischen Zukunftsvisionen zur Gesundheitsversorgung im weiten Land scheint das Krankenhaus Gmünd nicht mehr auf.  Es soll durch eine von einem privaten Investor errichtete Tagesklinik ohne Bettenstation ersetzt werden.

Streit um Standortgarantie
Aber geht das überhaupt? Denn als seinerzeit das Krankenhaus von der Stadt Gmünd ans Land überantwortet worden ist, wurde auch eine Standortgarantie abgegeben. Aktivisten der Bürgerinitiative „LKGmündbleibt“, forderten im Zuge der Auseinandersetzungen um die Zukunft des Spitals, dass die Stadt diese Garantie einklagen soll. Ein Schritt, dessen Erfolgsaussichten von Juristen konträr bewertet werden. 

Hohe Beteiligung an Befragung 
Am Sonntag hat jetzt die Bevölkerung eine Entscheidung gefällt. Im Rahmen einer Volksbefragung stimmten 92,18 Prozent der Wahlberechtigten für eine Klage. 2065 Gmünder Bürgerinnen und Bürgergaben dabei ihre Stimme ab.  Die Beteiligung bei der Befragung lag damit trotz der sommerlichen Hitze bei knapp über 50 Prozent.

Votum als klarer Auftrag
Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) dankte unmittelbar nach der Auszählung der Stimmen „allen Wahlberechtigten, die heute von ihrem demokratischen Recht Gebrauch gemacht haben“. Zudem stellte die Stadtchefin fest: „Das Votum ist ein klarer Auftrag für die weitere Vorgangsweise im Gemeinderat.“

Rasches Handeln gefordert
Groß war die Freude natürlich bei den Aktivisten von „LKGmündbleibt“. Vereinsobfrau Tamara Schönsgibl sprach von einem „fulminanten Ergebnis“. Die hohe Beteiligung an der Befragung habe gezeigt, wie sehr die Zukunft des Spitals der Bevölkerung unter den Nägeln brenne. Jetzt müsse die Stadtregierung handeln – und auch eine einstweilige Verfügung erwirken, um den Abbau von Geräten im Krankenhaus zu stoppen. Schönsgibl: „Wir wurden eineinhalb Jahre hingehalten. Damit muss jetzt Schluss sein!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
28.06.2026 16:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
253.589 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
177.024 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
134.934 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3591 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1132 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Wohnungen werden zu Backöfen – Mieter oft machtlos
722 mal kommentiert
Gluthitze in der Wohnung: Selbst nachts sinken die Temperaturen in manchen Wohnungen kaum unter ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf