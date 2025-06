So machen Islamisten Jagd auf einheimische Mädchen

Es begann harmlos. In einer Linzer Schule kamen oberösterreichische Mädchen erstmals über muslimische Mitschülerinnen mit dem Islam in Kontakt. Mehrere wären daraufhin konvertiert und nur mehr verschleiert aus dem Haus gegangen. Einige – die Zahl soll im einstelligen Bereich liegen – hätten sich so weit radikalisiert, dass sie bereit gewesen wären, sich dem Islamischen Staat (IS) anzuschließen, zu heiraten und Kämpfer für den IS zu gebären.