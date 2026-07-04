From Linz to Krakow
Private Jet Instead of a Scheduled Flight: Criticism of Political Trip
A delegation from Upper Austria’s Chamber of Commerce and state government spent two days in Poland—including prominent political figures. The choice of transportation—a private charter flight instead of a commercial flight—is controversial and has sparked debate. The “Krone” took a closer look at the matter.
The “Airport Manifesto” issued by the State of Upper Austria and the City of Linz is barely a month old. In it, “political and municipal institutions as well as affiliated organizations” were urged to conduct business travel via Linz Airport. The Chamber of Commerce (WK) supports this effort to revitalize the Linz-Frankfurt route, which is subsidized by taxpayer money.
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