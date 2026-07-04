Sie und Ronaldo: Es ist schon wieder passiert

„Nicht zu träumen gewagt“

Und jetzt, nach dem Kroatien-Spiel war‘s wieder so weit. „Ich kann es nicht glauben, aber es ist schon wieder passiert“, schreibt Dept auf Instagram: „Nachdem ich jahrelang versucht hatte, Cristiano Ronaldo zu treffen, habe ich ihn jetzt in zwei Wochen gleich zweimal getroffen.“ Vor ein paar Jahren hätte sie von all dem nicht träumen können. Schreibt sie und zeigt sich selbst im Video, wie sie sich nach der Umarmung mit Cristiano ungläubig auf den Kopf greift.