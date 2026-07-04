Sie und Ronaldo: Es ist schon wieder passiert

Es ist schon wieder passiert. Und sie „kann es nicht glauben“ – aber Influencerin Celine Dept hat den nächsten Millionen-Hit auf Instagram gelandet, weil sie erneut Cristiano Ronaldo getroffen hat.
Bestens gelaunt stapft er die sogenannte „Mixed Zone“ entlang Richtung Mannschaftsbus. Plötzlich ein Blick Richtung Absperrung. Ein bekanntes Gesicht. Cristiano Ronaldo, frischgebackener WM-Achtelfinalist mit Portugal, zieht die Augenbrauen hoch, ändert kurz den Kurs, steuert auf die Dame hinter den Band zu und umarmt sie herzhaft. Es handelt sich um die belgische Influencerin Celine Dept. Deren erste Begegnung mit Ronaldo hatte sie schon vor Kurzem theatralisch inszeniert und damit einen Millionen-Hit erzielt. Freuden Tränen en masse inklusive.
„Nicht zu träumen gewagt“
Und jetzt, nach dem Kroatien-Spiel war‘s wieder so weit. „Ich kann es nicht glauben, aber es ist schon wieder passiert“, schreibt Dept auf Instagram: „Nachdem ich jahrelang versucht hatte, Cristiano Ronaldo zu treffen, habe ich ihn jetzt in zwei Wochen gleich zweimal getroffen.“ Vor ein paar Jahren hätte sie von all dem nicht träumen können. Schreibt sie und zeigt sich selbst im Video, wie sie sich nach der Umarmung mit Cristiano ungläubig auf den Kopf greift.
Und die Social-Media-Welt jubelt der guten Dame zu. 47,3 Millionen Aufrufe, 21.5000 Likes in elf Stunden. Tendenz stark steigend. Das Leben als Influencerin muss wirklich traumhaft sein (könnte man angesichts dieser Bilder meinen).
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