Wenn Ablenkung mitfährt, sind Folgen oft tödlich

„Multitasking geht nicht, das ist erwiesen“

„Egal, ob wir uns zu Fuß, mit dem Fahrrad, E-Scooter oder dem Auto im Straßenverkehr bewegen: Es gibt viele Möglichkeiten, sich dabei ablenken zu lassen. Darunter fällt beispielsweise eine Textnachricht zu lesen, intensive Gespräche mit anderen Personen zu führen oder etwas zu essen“, erklärte Enrico Leitgeb. Das Multitasking-Argument lässt er nicht gelten: „Es ist erwiesen, dass das nicht funktioniert.“