Wenn Ablenkung mitfährt, sind Folgen oft tödlich

Das Navi spricht, der Beifahrer nervt, das Handy braucht Zuwendung: Ablenkung ist Unfallursache Nummer eine. Von 4000 Unfällen in Tirol jährlich ist fast die Hälfte darauf zurückzuführen. Eine Gruppe ist besonders gefährdet.
Ein 20 Meter langes Transparent, das anzeigt, wie viele Meter Autofahrer im Blindflug unterwegs sind, wenn sie nur eine Sekunde lang auf das Handy blicken: Damit sind Jugendliche wohl kaum zu beeindrucken. Es braucht also schon mehr als das, um Schülerinnen und Schüler die Gefahren durch Ablenkung im Straßenverkehr eindrücklich aufzuzeigen, dürften sich Kuratorium für Verkehrssicherheit, Stadt, Land und Exekutive gedacht haben, als sie ihre aktuelle Kampagne konzipierten.
Immer mehr Menschen nützen Verkehrsmittel und neue Mobilitätsformen. Die Straßen werden voller, der Verkehr komplexer.
Enrico Leitgeb, Landespolizeidirektion
Bild: Christof Birbaumer
Diese hat einen ernsten Hintergrund: Denn in Tirol ist die Zahl der Unfälle, die sich aufgrund von Ablenkungen ereigneten, noch einmal deutlich höher als im ohnehin hohen Bundesschnitt. Im Jahr 2025 wurden laut Enrico Leitgeb, Leiter der Verkehrsabteilung der Polizei, rund 4000 Unfälle auf Tirols Straßen gezählt. Davon waren 1736 durch Ablenkung am Steuer bedingt – das ist ein Anteil von 42 Prozent aller Unfälle. Zum Vergleich: In Österreich sind es 34 Prozent.
Volle Aufmerksamkeit statt Ablenkungen
In Tirol wurden durch diese Unfälle 2030 Personen verletzt, elf kamen ums Leben. „Damit Ablenkungsunfälle erst gar nicht passieren, bedarf es stetiger Bewusstseinsbildung. Die Schwerpunktwoche setzt gezielt bei jungen Menschen an und vermittelt praxisnah und altersgerecht, warum volle Aufmerksamkeit im Straßenverkehr so entscheidend ist“, erklärte Verkehrslandesrat René Zumtobel bei der Vorstellung der Projektwoche in Innsbruck-Arzl.
Gerade Jugendliche sollen früh erfahren, welche Folgen eine kurze Unaufmerksamkeit im Straßen- verkehr haben kann.
Vize-BM Elisabeth Mayr
Bild: Johanna Birbaumer
Diese richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Schulstufe. Statistiken zufolge zählen sie zu den am meisten gefährdeten Personengruppen im Straßenverkehr. „Rund 11 Prozent aller Verunfallten bei Ablenkungsunfällen in Tirol sind zwischen 15 und 19 Jahre alt“, berichtete Innsbrucks Vize-Bürgermeisterin Elisabeth Mayr: „Verkehrssicherheit ist daher auch eine Bildungsaufgabe!“
Prävention und Bewusstseinsbildung sind zentrale Hebel, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit auf Straßen zu erhöhen.
Verkehrs-LR René Zumtobel
Bild: Christof Birbaumer
300 Schülerinnen und Schüler wurden in den vergangenen Tagen durch einen Parcour geschleust, der ihnen die Folgen von vermeintlich harmlosen Ablenkungen im Straßenverkehr drastisch vor Augen führte. Dabei kamen moderne Hilfsmittel und Expertenwissen zum Einsatz. Highlight war eine 270-Grad-Safety-Box: „Diese stellt ein interaktives Tool dar, bei der die Schüler in Selbstversuchen testen können, dass Unachtsamkeit durch die Nutzung eines Smartphones sehr rasch zu heiklen Situationen führen kann“, erläutert KfV-Experte Martin Pfanner.“
„Multitasking geht nicht, das ist erwiesen“
„Egal, ob wir uns zu Fuß, mit dem Fahrrad, E-Scooter oder dem Auto im Straßenverkehr bewegen: Es gibt viele Möglichkeiten, sich dabei ablenken zu lassen. Darunter fällt beispielsweise eine Textnachricht zu lesen, intensive Gespräche mit anderen Personen zu führen oder etwas zu essen“, erklärte Enrico Leitgeb. Das Multitasking-Argument lässt er nicht gelten: „Es ist erwiesen, dass das nicht funktioniert.“
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