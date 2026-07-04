„Tickende Zeitbombe“ zurück in Rentner-Wohnanlage

„Haust“ im Keller, weil er keinen Strom mehr hat

Nachdem in seiner eigenen Wohnung der Strom bereits seit Längerem abgeschaltet wurde, halte sich der 60-Jährige – vor allem in der Nacht – im Gemeinschaftsaufenthaltsraum im Keller auf. „Dort hat er Strom. Auch die Lebensmittel, die dort im Kühlschrank waren, hat er bereits alle entwendet“, so eine verzweifelte Hausbewohnerin. Der Müllraum sei komplett zerstört und laufend finden die betagten Bewohner neue, beunruhigende Nachrichten vor ihren Wohnungstüren. „Er ist eine tickende Zeitbombe“, sagt Barbara S.