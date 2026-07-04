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Angst und Schrecken

„Tickende Zeitbombe“ zurück in Rentner-Wohnanlage

Niederösterreich
04.07.2026 08:00
Der Terror des Mannes (60) in der Wohnhausanlage findet kein Ende. Die Bewohner fürchten sich zu ...
Der Terror des Mannes (60) in der Wohnhausanlage findet kein Ende. Die Bewohner fürchten sich zu Tode und verschanzen sich in ihren Wohnungen.(Bild: Krone KREATIV/ZVG Privat, Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Ein 60-jähriger Bewohner in der betreuten Wohnhausanlage in Wiener Neustadt bedroht weiterhin seine betagten Nachbarn. Die Siedlungsgenossenschaft hat ihm bereits gekündigt, doch der gerichtliche Bescheid darüber steht noch immer aus. 

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Nur kurz konnten die Bewohner des betreuten Wohnens in Wiener Neustadt durchatmen. Der 60-jährige Nachbar, der die übrigen betagten Bewohner bereits seit Jahren terrorisiert, war nach einem Polizeieinsatz drei Wochen lang weg.

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„Jetzt haben sie ihn wieder entlassen – und der Terror geht weiter“, beklagt Nachbar Günther M. „Und es ist noch schlimmer als vorher“, berichtet die ebenfalls betroffene Barbara S. „Vorgestern musste wieder die Polizei mit sechs Mann anrücken“, schildert sie den Vorfall. Weit nach Mitternacht habe der rabiate Mann laut polternd Gegenständen durchs Haus geworfen, seinen Nachbarn als „pädophiles Nazischwein“ beschimpft und gedroht, dass „Putin, sein Freund, bald kommen wird“ oder seine Tochter, „die dann alle niederballert“.

Nachbarn werden nicht nur verbal, sondern auch mit Nachrichten laufend beschimpft.
Nachbarn werden nicht nur verbal, sondern auch mit Nachrichten laufend beschimpft.(Bild: ZVG Privat, Krone KREATIV)
Der Müllplatz ist laufend „zugemüllt“.
Der Müllplatz ist laufend „zugemüllt“.(Bild: ZVG Privat)
Im gemeinsamen Aufenthaltsraum „haust“ er vor allem Nachts, weil er in der Wohnung keinen Strom ...
Im gemeinsamen Aufenthaltsraum „haust“ er vor allem Nachts, weil er in der Wohnung keinen Strom mehr hat.(Bild: ZVG Privat)
Bewohner werden von ihm beschuldigt, in seine Wohnung eingedrungen zu sein.
Bewohner werden von ihm beschuldigt, in seine Wohnung eingedrungen zu sein.(Bild: ZVG Privat, Krone KREATIV)

„Haust“ im Keller, weil er keinen Strom mehr hat
Nachdem in seiner eigenen Wohnung der Strom bereits seit Längerem abgeschaltet wurde, halte sich der 60-Jährige – vor allem in der Nacht – im Gemeinschaftsaufenthaltsraum im Keller auf. „Dort hat er Strom. Auch die Lebensmittel, die dort im Kühlschrank waren, hat er bereits alle entwendet“, so eine verzweifelte Hausbewohnerin. Der Müllraum sei komplett zerstört und laufend finden die betagten Bewohner neue, beunruhigende Nachrichten vor ihren Wohnungstüren. „Er ist eine tickende Zeitbombe“, sagt Barbara S.

Auch die zuständige Siedlungsgenossenschaft zeigt sich bereits sehr verzweifelt und betont wieder: „Wir haben die gerichtliche Kündigung eingebracht und warten dringendst auf einen Bescheid, um das Problem so rasch wie möglich zu lösen.“

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