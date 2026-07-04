Emotion trifft Wissenschaft: Fiaker auf Prüfstand

Die gute Nachricht: Es gibt nun eine wissenschaftliche Begleitung zu diesem brandheißen Thema. Experten der Vetmeduni Wien untersuchen objektiv, wie stark Fiakerpferde, aber auch Sportpferde tatsächlich belastet sind. Sei es durch Hitze, Stress oder ihre Arbeit. Die Ergebnisse werden eine fundierte Grundlage schaffen – wie man den Tieren helfen kann oder ob und wo Handlungsbedarf besteht.