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Maggies Kolumne

Emotion trifft Wissenschaft: Fiaker auf Prüfstand

Tierecke
04.07.2026 07:40
In ihrer monatlichen Kolumne schreibt „Krone“-Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner über Themen ...
In ihrer monatlichen Kolumne schreibt „Krone“-Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner über Themen rund um Tiere – dieses Mal über die brandheiße Fiaker-Debatte.(Bild: Krone KREATIV / Imre Antal /Stock Adobe)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Jeden Sommer, sobald das Thermometer über 30 Grad anzeigt, entfacht sie wieder: die Diskussion rund um die Fiakerpferde. Vollkommen zu Recht! Denn wer Tiere liebt, fragt sich, wie es den Pferden bei dieser Hitze, dem Lärm und Menschenmassen, die sich an ihnen vorbeischieben, wohl ergeht.

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Die gute Nachricht: Es gibt nun eine wissenschaftliche Begleitung zu diesem brandheißen Thema. Experten der Vetmeduni Wien untersuchen objektiv, wie stark Fiakerpferde, aber auch Sportpferde tatsächlich belastet sind. Sei es durch Hitze, Stress oder ihre Arbeit. Die Ergebnisse werden eine fundierte Grundlage schaffen – wie man den Tieren helfen kann oder ob und wo Handlungsbedarf besteht.

Zu danken ist all jenen, die unermüdlich für eine Verbesserung kämpfen. Die aufzeigen, dokumentieren und auf die Barrikaden gehen. Privatpersonen ebenso wie der Verein gegen Tierfabriken (VGT). Denn viele Fortschritte im Tierschutz sind erst entstanden, weil engagierte Menschen nicht weggeschaut haben.

Ab 35 Grad müssen die Kutschen in die Stallungen zurückkehren. Eine Senkung auf 30 Grad könnte ...
Ab 35 Grad müssen die Kutschen in die Stallungen zurückkehren. Eine Senkung auf 30 Grad könnte nun im Raum stehen, wenn die Studie entsprechende Erkenntnisse liefert.(Bild: AP/Heinz-Peter Bader)

Vielleicht bestätigt die Studie manches, was Kritiker schon lange vermuten. Vielleicht zeigt sie aber auch, dass einzelne Sorgen geringer sind als angenommen und andere Probleme sogar bisher unterschätzt wurden.

Am Ende geht es nicht darum, wer in der Diskussion recht behält. Es geht um die Pferde. Wer Tiere wirklich schützen will, braucht nicht nur Mitgefühl, sondern auch Fakten. Wenn diese Studie dazu beiträgt, das Leben der Pferde zu verbessern, dann hat sich jede hitzige Diskussion gelohnt.

Ihre Maggie Entenfellner

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