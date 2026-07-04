Yamal nach Österreich: Schmusen und Bruder zeigen

Was Lamine Yamal seit dem Sieg Spaniens gegen Österreich so trieb? Laut Instagram vorwiegend mit der Freundin schmusen und auf den kleinen süßen Bruder stolz sein.
Recht finster ist‘s auf dem Foto. Überhaupt schien der Raum recht dunkel, dazu hat Lamine Yamal ein Kapperl auf, sodass die Gesichter nicht zu erkennen sind. Trotzdem ist klar: Es ist Yamal und seine Freundin Ines Gracia, die da herzhaft busseln. Eine nicht näher beschriebene Instagram-Story legt Zeugnis davon ab.
Süß und ikonisch
Und dann ist da noch der kleine Bruder von Lamine Yamal. Zum Fressen süß, erobert auch während dieser WM wieder Social Media. Etwa mit seinem fast schon ikonischen Jubelschrei beim 3:0-Sieg Spaniens gegen Österreich.
Oder mit dem Foto, das der berühmte große Bruder selbst von ihm postet. Der Kleine hält darauf die Trophäe für den „Man of the Match“, die „Yamal groß“ für seine Performance gegen Österreich abgestaubt hatte.
Rangnick: „Ganz gut gestoppt“
Ganz so beeindruckt wie der kleine Bruder war übrigens Österreichs Teamchef von Lamine Yamals Leistung gegen Rot-Weiß-Rot nicht. „Ich finde trotzdem, dass wir ihn ganz gut verteidigt haben“, sagte Rangnick über den Jungstar. Das sei Konrad Laimer mit Unterstützung seiner Nebenleute über weite Strecken gelungen. „Wir haben ihn immer wieder ganz gut stoppen können, aber natürlich geht es nicht über 90 Minuten.“
Am Montag geht‘s für Yamal und Spanien weiter. Im Generationenduell gegen Portugal und einen gewissen Cristiano Ronaldo.
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