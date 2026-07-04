Yamal nach Österreich: Schmusen und Bruder zeigen

Rangnick: „Ganz gut gestoppt“

Ganz so beeindruckt wie der kleine Bruder war übrigens Österreichs Teamchef von Lamine Yamals Leistung gegen Rot-Weiß-Rot nicht. „Ich finde trotzdem, dass wir ihn ganz gut verteidigt haben“, sagte Rangnick über den Jungstar. Das sei Konrad Laimer mit Unterstützung seiner Nebenleute über weite Strecken gelungen. „Wir haben ihn immer wieder ganz gut stoppen können, aber natürlich geht es nicht über 90 Minuten.“