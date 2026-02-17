Rechtsstreit zwischen Kammer und Ex-Direktor

Auch Staatsanwaltschaft ermittelt

Schon beim ersten Verhandlungstag waren die Fronten verhärtet. Ein möglicher Vergleich zwischen den beiden Seiten wurde ausgeschlossen. Die Fronten sind zu verhärtet: Die Kammer wirft Lienbacher vor, hinter einer anonymen Mail zu stehen, in der von Postenschacher die Rede ist. Auch eine 38.000-Euro-Zahlung an die entlassene Mitarbeiterin sei unrechtmäßig gewesen, argumentiert die Kammer.