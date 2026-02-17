Rechtsstreit zwischen Kammer und Ex-Direktor

Fortsetzung im Rechtsstreit zwischen der Salzburger Landwirtschaftskammer und ihrem Ex-Direktor Nikolaus Lienbacher: Am Dienstag ging der Prozess am Arbeitsgericht in die nächste Runde. Die Fronten sind aber verhärtet. Bis zu einer Entscheidung wird es noch eine Zeit dauern.
Der Rechtsstreit zwischen der Landwirtschaftskammer und ihrem ehemaligen Direktor Nikolaus Lienbacher ging am Dienstag am Salzburger Arbeitsgericht in die nächste Runde. Wie berichtet geht Lienbacher nach einer fristlosen Entlassung mit einer Klage gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber vor. Genauso wie eine langjährige Mitarbeiterin, die ebenfalls – aber kurz vor Lienbacher – entlassen wurde.
Auch Staatsanwaltschaft ermittelt
Schon beim ersten Verhandlungstag waren die Fronten verhärtet. Ein möglicher Vergleich zwischen den beiden Seiten wurde ausgeschlossen. Die Fronten sind zu verhärtet: Die Kammer wirft Lienbacher vor, hinter einer anonymen Mail zu stehen, in der von Postenschacher die Rede ist. Auch eine 38.000-Euro-Zahlung an die entlassene Mitarbeiterin sei unrechtmäßig gewesen, argumentiert die Kammer.
Lienbacher hält dagegen: Einerseits sei die Zahlung gerechtfertigt, andererseits habe er die Mail nicht verfasst. Gegen ihn laufen weiterhin Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue, heißt es von der Staatsanwaltschaft.
Der Prozess wird fortgesetzt. Am Dienstag waren weitere Zeugen am Wort.
