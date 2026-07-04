Loyal seit 20 Jahren: „Titel ist der Höhepunkt!“

Unsere Kabine war für mich immer wie ein zweites Wohnzimmer – über all die Jahre war die Stimmung top“, sagt Herbert Tammer. Für den Meister-Goalie der Launsdorfer hat es sein ganzes Leben lang nur diesen einen Verein gegeben. 1997 begann er seine Laufbahn in der Jugend, mit 16 Jahren machte er sein erstes Spiel in der Kampfmannschaft. Auch Tiefpunkte wie den Abstieg in die 2. Klasse erlebte er mit.