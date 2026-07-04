Loyal seit 20 Jahren: „Titel ist der Höhepunkt!“

Die „Krone“ stellt wieder Kärntens Unterhaus-Meister vor! Launsdorf steht kommende Saison vorm Debüt in der Kärntner Liga. Goalie Herbert Tammer geht nach fast 20 Jahren beim Klub wohl in die zweite Reihe. Meistertrainer Harald Proprentner ist nach zwei Jahren wieder zurück in der höchsten Kärntner Spielklasse. Obmann Erich Erlacher erwartet sich finanziell eine Kostensteigerung.
Unsere Kabine war für mich immer wie ein zweites Wohnzimmer – über all die Jahre war die Stimmung top“, sagt Herbert Tammer. Für den Meister-Goalie der Launsdorfer hat es sein ganzes Leben lang nur diesen einen Verein gegeben. 1997 begann er seine Laufbahn in der Jugend, mit 16 Jahren machte er sein erstes Spiel in der Kampfmannschaft. Auch Tiefpunkte wie den Abstieg in die 2. Klasse erlebte er mit.
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