Spendenwelle der „Krone“-Familie rettet Leben

Zahlreiche „Krone“-Leser haben einer schwer erkrankten jungen Mutter aus Villach die dringend benötigte Therapie ermöglicht. Die Dankbarkeit der Familie ist groß! Auch Kindern haben Sie geholfen; nach einem Autounfall und einem Schütteltrauma.
Wir leben in turbulenten Zeiten. Eine schlimme Nachricht jagt die nächste. Aber hin und wieder, fast versteckt zwischen den vielen negativen Meldungen, gibt es auch Positives zu berichten. Und das wollen wir auch tun. Denn Sie – liebe „Krone“-Familie – haben ihre Hilfsbereitschaft einmal mehr unter Beweis gestellt. Als eine junge Zweifach-Mutter aus Villach Unterstützung brauchte, hat sie diese – Dank Ihnen – bekommen.
Unzählige Therapien brauchten Erspartes auf
Bei der 30-Jährigen wurde ein Hirntumor nicht rechtzeitig erkannt, ihre Beschwerden wurden von unterschiedlichen Ärzten nicht ernst genommen. Auch bei einer OP konnte nicht der ganze Tumor entfernt werden, die Kärntnerin leidet seither an Gesichts- und Stimmbandlähmungen, Schluckstörungen, Sehproblemen und Schwindel. Unzählige Therapien haben das Ersparte der kleinen Familie aufgebraucht und die letzte Hoffnung auf Genesung – eine Bestrahlung mittels „Cyber-Knife-Technik“ in Salzburg – wurde nicht von der Kasse übernommen. Die Verzweiflung war groß, die Situation belastete natürlich auch die beiden Kinder – eine zweijährige Tochter und einen fünfjährigen Sohn.
„Ich bin sehr sprachlos – und sehr dankbar!“
Doch Sie – liebe Leserinnen und Leser – haben die junge Mama nicht im Stich gelassen. Sie haben vom tragischen Schicksal in Ihrer „Krone“ gelesen und gespendet. Und zwar so viel, dass die Bestrahlung zur Gänze finanziert werden konnte. „Ich bin sehr sprachlos“, kann die Villacherin diese Welle an Hilfsbereitschaft kaum fassen: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Meine Familie und ich sind der „Krone“ und vor allem den ganzen Lesern sehr dankbar!“, so die 30-Jährige, die zwar mit Nebenwirkungen der Bestrahlung zu kämpfen hat, der es aber „den Umständen entsprechend gut“ geht.
Liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie helfen möchten, freuen wir uns über Ihre Spende auf das Konto: Verein Krone-Leser helfen
IBAN: AT45 3900 0000 0591 9006
BIC: RZKTAT2K
Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar, wenn Sie uns Ihr Geburtsdatum bekannt geben. Spenden, die ohne Kennwort oder später als zwei Monate nach Erscheinen dieses Artikels auf dem Konto eingehen, können vom Verein auch für andere Hilfsaktionen verwendet werden.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Informationen auch auf https://www.kronehilft.at/kaernten/
Sie befindet sich bereits in Behandlung und kämpft sich zurück ins Leben – dank Ihnen! Unterstützen Sie uns, damit wir auch weiterhin helfen können.
Das Schicksal der kleinen Sude aus Friesach rührte viele „Krone“-Leser: Ein schwerer Autounfall brachte ihr Leben bereits im Säuglingsalter aus der Bahn. Nach einem massiven Schädelhirntrauma kämpfte sie sich ins Leben zurück und gilt heute als stark beeinträchtigtes, aber lebensfrohes Mädchen, das vor allem Musik liebt und ihre Umwelt auf eigene Weise klar wahrnimmt.
„Wir sind überwältigt, dass so viele Menschen geholfen haben, obwohl sie uns gar nicht kennen und wir zudem noch aus dem Ausland kommen. Vielen, vielen Dank!“, zeigen sich die Eltern von Sude, Hasan und Shakire, bewegt, als wir die Familie besuchten.
Sude, liebevoll „kurdische Prinzessin“ genannt, ist auf umfassende Unterstützung angewiesen. Die Familie steht kurz vor einem Umzug und benötigt weiterhin Hilfe. Damit das neue Zuhause wirklich ein Zuhause wird, braucht es spezielle Umbauten: einen Patientenlifter, ein barrierefreies Badezimmer und vor allem einen sogenannten Plateau-Treppenlift, der es ermöglicht, das Mädchen im Rollstuhl sicher ins Obergeschoss zu bringen. Die Kosten dafür sind enorm. Dank Ihnen konnte ein Teil der finanziellen Belastung abgefedert werden. „Wir haben das Geld auf ein Sparbuch gelegt, damit wir für Sude die nötigen Geräte anschaffen können.“
Neben Ihnen, liebe Leser, haben auch zahlreiche weitere Aktionen wie das Militärmusik-Jubiläumskonzert, ein Umstyling von Silvia Katzdobler mit Unterstützung von Silvio Samoni (am Bild mit „Krone“-Marketingleitung Jana Kruse und Chefredakteur Hannes Mösslacher ) sowie ein Charity-Punsch in Velden dazu beigetragen, dass zahlreiche Spenden in unseren Verein gelangten und wir so einen kleinen Buben unterstützen konnten.
Der kleine Thomas (Name von der Redaktion geändert) wurde als Säugling Opfer schwerer Gewalt seiner eigenen Mutter und erlitt durch ein Schütteltrauma eine Hirnverletzung. Obwohl er den lebensbedrohlichen Vorfall überlebte, bleibt er bis heute stark beeinträchtigt und auf umfassende Betreuung angewiesen. Seine Großeltern nahmen ihn liebevoll bei sich auf und kümmern sich seither rund um die Uhr um ihren Enkel.
Mit Ihrer Unterstützung konnte nun ein E-Rollstuhl angeschafft werden, der für den Buben im Alltag mehr Mobilität bedeutet und den Großeltern eine spürbare Entlastung bringt.
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