Spendenwelle der „Krone“-Familie rettet Leben

Liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie helfen möchten, freuen wir uns über Ihre Spende auf das Konto: Verein Krone-Leser helfen

IBAN: AT45 3900 0000 0591 9006

BIC: RZKTAT2K

Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar, wenn Sie uns Ihr Geburtsdatum bekannt geben. Spenden, die ohne Kennwort oder später als zwei Monate nach Erscheinen dieses Artikels auf dem Konto eingehen, können vom Verein auch für andere Hilfsaktionen verwendet werden.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Informationen auch auf https://www.kronehilft.at/kaernten/