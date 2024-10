Penélope Cruz knipst so heiße Fotos ihres Mannes!

„Empfinde tiefe Dankbarkeit“

Beim Filmfestival in San Sebastián im September hatte Bardem in einer emotionalen Rede den Stellenwert seiner Frau in seinem Leben hervorgehoben: „Ich will der Frau, die ich liebe und mit der ich mein Leben teile, von ganzem Herzen danken. Ich empfinde eine tiefe Dankbarkeit für den Menschen, der du bist und der verantwortlich für das Leben deiner Kinder … und ohne Frage auch für das Leben dieses Gentlemans, der dich so liebt, ist.“