Darum hat Penélope Cruz Angst vorm Autofahren

In ihrer Ablehnung von Smartphones sind sich Cruz und ihr Ehemann anscheinend einig: Oscar-Preisträger Bardem („No Country for Old Men“) hatte 2022 der Deutschen Presse-Agentur erzählt, dass Handys in seinen Augen „alles verändert“ hätten, „leider auch zum Schlechten“: „Die Kontaktfähigkeit ist verloren gegangen.“