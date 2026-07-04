2000 Weinviertler Schüler „musterten“ eine Kaserne

„Tagwache“ im übertragenen Sinn war früh, um alle einteilen zu können

Um den Ansturm – ebenfalls nicht militärisch gemeint – bewältigen zu können, begrüßten Major Reinhard Tholler und Stabswachtmeister Christian Luckner als Hauptorganisatoren an beiden Tagen jeweils um 08.30 Uhr die ersten Schulklassen und teilten diese den Begleitern zu. Mittels zahlreich vorbereiteter Stationen bei der Informations- und Leistungsschau mit der Panzerhaubitze, dem Bergepanzer „Greif“, den neuesten Fahrzeugen wie dem „Allschutz-Transport-Fahrzeug“ (ATF) Dingo und dem „Geschützten Mehrzweckfahrzeug“ Husar und vielen mehr, präsentierte sich das Bataillon von seiner „stärksten Seite“. Im „Schlepptau“ waren in Summe übrigens auch noch 200 Lehrer . . .