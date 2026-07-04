2000 Weinviertler Schüler „musterten“ eine Kaserne

Zum 30. Mal stemmte die Bolfras-Kaserne Mistelbach den „Tag der Schulen“. Die erfahrenen Soldaten haben dieses Mal ihr Organisationstalent voll ausgespielt: Zwei Tage lang erfuhren etwa 2000 Schüler aus 110 Klassen viel Aktuelles und Historisches über das Bundesheer – damit sind, jedenfalls in der eingeladenen Altersklasse, fast alle Schulbeteiligungen des Weinviertels abgedeckt . . .
Die Schüler stammten aus den Bezirken Mistelbach, Hollabrunn, Gänserndorf und Korneuburg zu Besuch – damit deckte man also mit einem Schlag und zehn Erlebnisstationen fast das gesamte Weinviertel ab. Ein Großes Lob an die Organisatoren des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 3 (AAB3) Mistelbach.
„Tagwache“ im übertragenen Sinn war früh, um alle einteilen zu können
Um den Ansturm – ebenfalls nicht militärisch gemeint – bewältigen zu können, begrüßten Major Reinhard Tholler und Stabswachtmeister Christian Luckner als Hauptorganisatoren an beiden Tagen jeweils um 08.30 Uhr die ersten Schulklassen und teilten diese den Begleitern zu. Mittels zahlreich vorbereiteter Stationen bei der Informations- und Leistungsschau mit der Panzerhaubitze, dem Bergepanzer „Greif“, den neuesten Fahrzeugen wie dem „Allschutz-Transport-Fahrzeug“ (ATF) Dingo und dem „Geschützten Mehrzweckfahrzeug“ Husar und vielen mehr, präsentierte sich das Bataillon von seiner „stärksten Seite“. Im „Schlepptau“ waren in Summe übrigens auch noch 200 Lehrer . . .
„Geschichtsunterricht“ sowie Kulinarik waren auch Thema
Ein besonderer Gast war im heurigen Jahr der Verein „Retro Lounge“ mit der Darstellung einer International Patrol „Die 4 im Jeep“. Sie präsentierten die „Vier Alliierten Mächte“ von der Unterzeichnung des Staatsvertrages am 15. Mai 1955 in den original staatsgetreuen Uniformen in einem historischen Fahrzeug, einem „DODGE“. Auch heuer wieder vertreten war die Bundesfachschule für Flugtechnik aus Langenlebarn und der „Zivilschutzverband NÖ“ mit seinen legendären Palatschinken.
Landesweit erreichen wir über Veranstaltungen und rund 100 Informationsoffizieren an Schulen jeden zweiten jungen Menschen, noch bevor er zur Stellung kommt.
Militärkommandant NÖ Georg Härtinger
Prominenz war „Habt acht“ mit dabei
Der Militärkommandant von NÖ, Brigadier Georg Härtinger, sowie der Präsidialleiter der Bildungsdirektion für NÖ, Dietmar Hudsky und die Schulqualitätsmanagerin Brigitte Ribisch überzeugten sich persönlich von der Zusammenarbeit von Bundesheer und Schulen und freilich auch von den gezeigten vielfältigen Leistungen.
Wichtige „Tipps und Werte“ auch abseits von Gewehr und Panzer
Ob beim Tarnschminken oder bei Panzerfahrten – die Begeisterung war jedenfalls groß. Sinn war auch, das Vertrauen zum Bundesheer zu stärken, indem junge Menschen bei uns Eindrücke über die Arbeit und wichtige Werte gewonnen haben. Auch abseits der Landesverteidigung wichtig – von der ersten Hilfe bis zum Zelten . . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.