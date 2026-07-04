Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Taugliche Organisation

2000 Weinviertler Schüler „musterten“ eine Kaserne

Niederösterreich
04.07.2026 10:00
Elf Stationen – von der Erklärung von Abwehrsystemen über Panzerfahren bis zum Tarnschminken: Es ...
Elf Stationen – von der Erklärung von Abwehrsystemen über Panzerfahren bis zum Tarnschminken: Es war an den beiden Tagen für jeden etwas dabei.(Bild: OEBH)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Zum 30. Mal stemmte die Bolfras-Kaserne Mistelbach den „Tag der Schulen“. Die erfahrenen Soldaten haben dieses Mal ihr Organisationstalent voll ausgespielt: Zwei Tage lang erfuhren etwa 2000 Schüler aus 110 Klassen viel Aktuelles und Historisches über das Bundesheer – damit sind, jedenfalls in der eingeladenen Altersklasse, fast alle Schulbeteiligungen des Weinviertels abgedeckt . . .

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Schüler stammten aus den Bezirken Mistelbach, Hollabrunn, Gänserndorf und Korneuburg zu Besuch – damit deckte man also mit einem Schlag und zehn Erlebnisstationen fast das gesamte Weinviertel ab. Ein Großes Lob an die Organisatoren des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 3 (AAB3) Mistelbach.

„Tagwache“ im übertragenen Sinn war früh, um alle einteilen zu können
Um den Ansturm – ebenfalls nicht militärisch gemeint – bewältigen zu können, begrüßten Major Reinhard Tholler und Stabswachtmeister Christian Luckner als Hauptorganisatoren an beiden Tagen jeweils um 08.30 Uhr die ersten Schulklassen und teilten diese den Begleitern zu. Mittels zahlreich vorbereiteter Stationen bei der Informations- und Leistungsschau mit der Panzerhaubitze, dem Bergepanzer „Greif“, den neuesten Fahrzeugen wie dem „Allschutz-Transport-Fahrzeug“ (ATF) Dingo und dem „Geschützten Mehrzweckfahrzeug“ Husar und vielen mehr, präsentierte sich das Bataillon von seiner „stärksten Seite“. Im „Schlepptau“ waren in Summe übrigens auch noch 200 Lehrer . . . 

„Geschichtsunterricht“ sowie Kulinarik waren auch Thema
Ein besonderer Gast war im heurigen Jahr der Verein „Retro Lounge“ mit der Darstellung einer International Patrol „Die 4 im Jeep“. Sie präsentierten die „Vier Alliierten Mächte“ von der Unterzeichnung des Staatsvertrages am 15. Mai 1955 in den original staatsgetreuen Uniformen in einem historischen Fahrzeug, einem „DODGE“. Auch heuer wieder vertreten war die Bundesfachschule für Flugtechnik aus Langenlebarn und der „Zivilschutzverband NÖ“ mit seinen legendären Palatschinken.

Zitat Icon

Landesweit erreichen wir über Veranstaltungen und rund 100 Informationsoffizieren an Schulen jeden zweiten jungen Menschen, noch bevor er zur Stellung kommt.

Militärkommandant NÖ Georg Härtinger

Prominenz war „Habt acht“ mit dabei
Der Militärkommandant von NÖ, Brigadier Georg Härtinger, sowie der Präsidialleiter der Bildungsdirektion für NÖ, Dietmar Hudsky und die Schulqualitätsmanagerin Brigitte Ribisch überzeugten sich persönlich von der Zusammenarbeit von Bundesheer und Schulen und freilich auch von den gezeigten vielfältigen Leistungen.

„Habt Acht“ der prominenten Gäste im Vordergrund, während dahinter die Masse an Schülern toben ...
„Habt Acht“ der prominenten Gäste im Vordergrund, während dahinter die Masse an Schülern toben durfte.(Bild: Polak Sarah)

Wichtige „Tipps und Werte“ auch abseits von Gewehr und Panzer
Ob beim Tarnschminken oder bei Panzerfahrten – die Begeisterung war jedenfalls groß. Sinn war auch, das Vertrauen zum Bundesheer zu stärken, indem junge Menschen bei uns Eindrücke über die Arbeit und wichtige Werte gewonnen haben. Auch abseits der Landesverteidigung wichtig – von der ersten Hilfe bis zum Zelten . . . 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
04.07.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
118.306 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
113.276 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
112.427 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1055 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
915 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
834 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf