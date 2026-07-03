Wirtschaftskammer: „Graz braucht neue Impulse“

Neben großen Forderungen wie der Konsolidierung des Haushalts, einer stärkeren Kooperation mit dem Umland und einer Verwaltungsreform samt Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, fordert man etwa den Ausbau von Park&Ride-Angeboten, ein digitales Parkleitsystem, eine Neuausrichtung der Altstadtkommission und die Belebung des Murufers: „Um letzteres zu finanzieren, hat man in Maribor etwa EU-Töpfe angezapft. Das müsste man auch in Graz öfter versuchen“, fordert Bauer. Und um den Tourismus anzukurbeln möchte er die Öffnungszeiten der Gastgärten bis 24 Uhr verlängern: „In allen anderen Landeshauptstädten ist das Usus.“