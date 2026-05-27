ÖVP-Vision: Mur soll zum Grazer Zentrum werden

Mit dem Konzept „Lebensader Mur“ (murcenter.at) soll sich das nun ändern, soll der komplette Bereich zwischen Radetzkybrücke und Kaiser-Franz-Josef-Kai neu gestaltet werden. Es sollen Boulevards mit großzügigen Grünflächen entstehen, Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein. Herzstück ist das „Murauge“ auf Höhe zwischen Radetzky- und Tegetthoffbrücke – dabei handelt es sich um eine Veranstaltungsarena mit Tribünen auf beiden Seiten der Mur. Auch Wassersport kann hier ausgeübt werden (vielleicht sogar eine Surfwelle).