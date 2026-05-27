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Autos unter die Erde

ÖVP-Vision: Mur soll zum Grazer Zentrum werden

Steiermark
27.05.2026 15:21
Breite Boulevards, gepflegtere Grünflächen, Cafés, Sportmöglichkeiten, eine Eventarena und vor ...
Breite Boulevards, gepflegtere Grünflächen, Cafés, Sportmöglichkeiten, eine Eventarena und vor allem eine erlebbare Mur – so stellt sich die Grazer Volkspartei die „Lebensader Mur“ vor.(Bild: NEW AGES Strohecker & Partner Architekten)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Die Grazer Volkspartei wirft eine Vision zur Belebung des Flussufers in die Wahlkampf-Arena. Autos sollen an den Kais künftig unterirdisch fahren.

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Mit Visionen zur Weiterentwicklung der Stadt wurde im Wahlkampf bisher gegeizt. Nun wirft die ÖVP eine Idee in den Ring, die das Erscheinungsbild der Landeshauptstadt aber grundlegend verändern würde. „Die Mur ist das größte ungenutzte Stadtentwicklungspotenzial im Herzen von Graz. Andere Städte zeigen längst vor, wie ein Fluss zum Lebensraum für Menschen werden kann“, ist Spitzenkandidat Kurt Hohensinner überzeugt.

Grenze zwischen 8010 und 8020
Mit dem renommierten Architekten Guido Strohecker, Ziviltechniker Robert Wendl (Kastner-Garage) und Bernhard Bauer (Wirtschaftsbund) holte man sich durchaus namhafte Verstärkung an Bord. „Bisher ist die Mur das trennende Element zwischen 8010 und 8020 Graz. Und ich kenne keine Stadt in dieser Größe, die ihren Fluss nicht nutzt“, sagt Strohecker.

Guido Strohecker, Bernhard Bauer, Robert Wendl und Kurt Hohensinner präsentierten das Projekt.
Guido Strohecker, Bernhard Bauer, Robert Wendl und Kurt Hohensinner präsentierten das Projekt.(Bild: Jürgen Fuchs)

Mit dem Konzept „Lebensader Mur“ (murcenter.at) soll sich das nun ändern, soll der komplette Bereich zwischen Radetzkybrücke und Kaiser-Franz-Josef-Kai neu gestaltet werden. Es sollen Boulevards mit großzügigen Grünflächen entstehen, Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein. Herzstück ist das „Murauge“ auf Höhe zwischen Radetzky- und Tegetthoffbrücke – dabei handelt es sich um eine Veranstaltungsarena mit Tribünen auf beiden Seiten der Mur. Auch Wassersport kann hier ausgeübt werden (vielleicht sogar eine Surfwelle).

Eine Vision für die Mur in Graz.
Eine Vision für die Mur in Graz.(Bild: NEW AGES Strohecker & Partner Architekten)

Autos sollen unter der Erde fahren
Um Platz zu schaffen, würde man den Verkehr unter die Erde verlegen, auf der linken Murseite von Höhe des Gerichts bis zur Ausfahrt der Kastner-Garage. Auch die Andreas-Hofer-Garage wird in dem Konzept neu gebaut, die Stellplätze verdoppelt. Strohecker: „Das ist nicht in zwei, drei Jahren umzusetzen. Aber jetzt herrschte lange genug Stillstand in Graz.“

Angaben zu möglichen Kosten will (und kann) man nicht machen. „Aber gerade jetzt müssen wir investieren, die Innenstadt verzeichnet ja immer weniger Besucher“, sagt Hohensinner. „Jetzt ist es Zeit, Graz wieder größer und mutiger zu denken. Auch bei Augartenbucht und Stadtstrand gab’s viel Widerstand, und jetzt sind sie aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken.“

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