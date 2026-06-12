Grazer Parkleitsystem soll jetzt wirklich kommen

Seit Jahren wird über ein Parkleitsystem in Graz diskutiert. Obwohl man sich über alle Parteigrenzen hinweg eigentlich immer über die Sinnhaftigkeit einig war, ist‘s an einer Realisierung bislang stets gescheitert. Nun ist man an einer Lösung aber so nah wie wohl überhaupt noch nie. Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) hat zuletzt gemeinsam mit der Abteilung Umsetzungsvarianten erarbeitet.