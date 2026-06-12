Grazer Parkleitsystem soll jetzt wirklich kommen

Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte wurde darüber diskutiert, jetzt soll es aber wirklich realisiert werden: ein Parkleitsystem für die steirische Landeshauptstadt. In der letzten Gemeinderatssitzung vor der Wahl soll es nun abgesegnet werden.
Seit Jahren wird über ein Parkleitsystem in Graz diskutiert. Obwohl man sich über alle Parteigrenzen hinweg eigentlich immer über die Sinnhaftigkeit einig war, ist‘s an einer Realisierung bislang stets gescheitert. Nun ist man an einer Lösung aber so nah wie wohl überhaupt noch nie. Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) hat zuletzt gemeinsam mit der Abteilung Umsetzungsvarianten erarbeitet.
Am 9. Juni wurde nun eine Hybrid-Variante aus einer digitalen App-Lösung und einer Vor-Ort-Anzeige im zuständigen Gemeinderatsausschuss abgesegnet – in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Wahl am 28. Juni soll‘s nun endgültig grünes Licht geben.
Schon im Sommer sollen die Projektarbeiten beginnen, geplant ist eine stufenweise Umsetzung. Zunächst soll eine App-Lösung mit Echtzeit-Anzeige verfügbarer Parkplätze in kooperierenden Garagen realisiert werden. In einer weiteren Ausbaustufe ist dann die Ergänzung durch digitale Anzeigetafeln im Stadtgebiet vorgesehen, beginnend bei den Stadträndern.
„Wir legen damit einen konkreten Plan vor, der auch die anderen zuständigen Abteilungen mit einbindet. Statt wie andere Verantwortung immer abzuschieben, kämpfe ich für die Grazer Innenstadt und für Lösungen im Verkehr“, sagt Hohensinner. Noch geklärt werden muss allerdings die Finanzierung.
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