AT&S stellt 50 neue Mitarbeiter in Fehring ein

Im Werk in der steirischen „Provinz“ Fehring, wie Mertin sagt, hat man in 50 Jahren viele Aufs und Abs gesehen. Vor einem Jahr arbeiteten hier weniger als 300 Mitarbeiter, jetzt sind es 400 – und 50 weitere kommen bis 2027 dazu. Zwei ganze Reihen an Stellenausschreibungen hängen im neu gestalteten Eingangsbereich des Werks, ein seltener Anblick in der krisengebeutelten Wirtschaft. „Wir stehen am Anfang einer Wachstumsphase“, sagt Mertin. „Das ist der erste und nicht der letzte Schritt.“