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Von Karate bis Disco

So wird Wiener Schülern in den Ferien nicht fad

Wiener Visionen
03.07.2026 11:00
Beim WienXtra Ferienspiel dürfen sich Kinder auf ein vielfältiges Angebot freuen: Von Rutschen ...
Beim WienXtra Ferienspiel dürfen sich Kinder auf ein vielfältiges Angebot freuen: Von Rutschen im Park bis Sportkurse.(Bild: KAWKA)
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Von Wien Krone

Mit dem Schulschluss beginnen neun Wochen Langeweile? Falsch gedacht. Denn in Wien gibt es jeden Ferientag eine Fülle an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. 

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Mit dem Zeugnis in der Hand geht es für rund 250.000 Schüler in Wien in die Ferien. Für berufstätige Eltern stellt sich die Frage: wohin mit den Kids? Doch in der Stadt gibt es ein breites Angebot. Die „Krone“ hat eine Auswahl zusammengestellt:

  • Das WienXtra Ferienspiel bringt ab 4. Juli mit 130 – zumeist kostenlosen – Angeboten ein vielfältiges Programm. Der Startschuss fällt mit einem Fest am 11. und 12. Juli im Donaupark beim Arbeiterstrandbad. Jeden Ferientag gibt es außerdem unterschiedliche Aktionen: von einer Kinderdisco, Floß bauen bis zum Stofftiere nähen. Alle Infos unter wienxtra.at/kinder.
  • Bei freiem Eintritt und Picknick-Atmosphäre dürfen sich Kinder bei „Vorhang auf im Park“ an ausgewählten Tagen auf ein kreatives Theater freuen. Gestartet wird im Arenbergpark im 3. Bezirk am 23. Juli mit „Die Froschkönigin“.
  • Ab 6. Juli lädt auch das Bundesheer zu einer bunten Ferienbetreuung für den Nachwuchs von Bediensteten. In der Vega-Payer-Weyprecht-Kaserne im 14. Bezirk gibt es täglich Platz für insgesamt 60 Kinder.
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  • Auch in den Bezirken wird den Kids bestimmt nicht fad. So lädt Margareten zu einem Ferienspiel und einer Sportwoche. In Favoriten wird zudem ein Graffiti-Workshop angeboten. In Floridsdorf können die ersten Tricks bei einem Karate-Schnupperkurs erlernt und in der Josefstadt eine Pizza gebacken werden. Alle Infos dazu gibt es in den Bezirksvorstehungen oder auf wienxtra.at.
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