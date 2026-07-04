Unfall mit E-Scooter könnte Existenz bedrohen

Was nehmen wir für uns und vor allem für die Kids alles mit in den Urlaub? Diese Frage werden sich in den kommenden Wochen wieder zahlreiche Eltern stellen. Bei vielen darf der E-Scooter nicht fehlen. Doch Vorsicht! Wenn Kinder damit einen Unfall verursachen, kann das für die Eltern sehr teuer werden.
Bald beginnen die heiß ersehnten Sommerferien. Aufgrund der steigenden Flugpreise werden wahrscheinlich mehr Urlauberfamilien am Boden bleiben, Bella Italia wird für viele das Ferienziel sein. Der E-Scooter der Kinder muss auf jeden Fall mit, doch Vorsicht: Das könnte ein komplizierter Fall werden!
„Könnte im Extremfall an Existenz gehen“
„Nehmen wir an, der Jugendliche unternimmt einen Abstecher an den Strand und verursacht einen Unfall vielleicht auch noch mit Personenschaden“, zeichnet EFM-Versicherungsmakler Hans-Peter Krißmer ein durchaus realistisches Szenario, „der entstandene Schaden inklusive Folgen müsste aus der eigenen Tasche bezahlt werden und das könnte im Extremfall an die Existenz gehen.“
Die meisten Eltern meinen, dass ein Unfall mit dem Scooter durch die Privathaftpflicht der Haushaltsversicherung gedeckt sei.
Versicherungsmakler Hans-Peter Krißmer
E-Scooter haben in Italien nämlich eine Nummer und daher eine Haftpflichtversicherung – übrigens auch in Deutschland. In Österreich nicht. „Die meisten Eltern meinen, dass ein Unfall mit dem Scooter durch die Privathaftpflicht der Haushaltsversicherung gedeckt sei“, so Krißmer weiter.
Elektroroller lieber zu Hause lassen
„Das ist aber meistens nicht der Fall.“ Die Deckung müsste ausdrücklich im Text erwähnt sein. Der Imster Makler rät dringend, den Elektroroller bei einer Italienreise zu Hause zu lassen. Lieber abgespeckt als ungedeckt!
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