Deutsche Studenten überrennen Tiroler Unis

Familien müssen raus aus der Stadt

„Eine der sinnvollsten Maßnahmen ist die Quote. Wir fordern eine solche für alle Gesundheitsberufe. Also auch für die Psychologie und wieder für die Zahnmedizin.“ Rechtlich wäre das umzusetzen. LH Anton Mattle in seiner derzeitigen Funktion als Vorsitzender der LH-Konferenz solle Druck beim Bund machen. Andere Universitäten in Österreich werden bei weitem nicht so von internationalen Studenten überrannt. Der Druck am Innsbrucker Wohnungsmarkt sei enorm, berichtet Ersatz-GR Patrizia Nothegger: „Das trifft besonders junge Familien, die größere Wohnungen bräuchten, sie aber nicht bekommen, weil Wohnungen oft als Studenten-WG vermietet werden.“